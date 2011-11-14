-Bakan Çelik'ten "müjde" BURSA (A.A) - 14.11.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, taşeron işçilerin izin, ücret, kıdem tazminatı ve sendikalaşma taleplerinin bulunduğunu, bu sorunların bu dönemde çözüleceğini bildirdi. Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gündemlerindeki ''önemli düzenlemeleri'' AA ile paylaştı. Söz konusu düzenlemelerden birinin ''alt işverenlik'' konusu olduğunu belirten Çelik, ''Taşeron olarak tarif ettiğimiz işçilerin sorunlarını çözeceğimizi burada ifade etmek istiyorum. Bunların izin, ücret, kıdem tazminatı ve sendikalaşma gibi talepleri var. Bu sorunlar bu dönemde çözüm bulacak'' dedi. Faruk Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tabii bir konuyla ilgili çözüm üreteceğiz dediğiniz zaman, bunun sınırlarını iyi çizmeniz gerekiyor. Taşeronda çalışan işçiler yıllık izin kullanamıyor, o sorun mutlaka kullanılmalı. Ücretlerinde sıkıntılar, yetersizlikler var. Yıllarca çalışmasına rağmen, asgari ücret alma durumları var, bu konu ele alınacak. Kıdem tazminatından, bir yıl çalışmadıkları için yararlanamıyorlar. Bunu mutlaka kıdem tazminatı çerçevesinde almamız gerekiyor. O haktan yararlanmaları gerekiyor, bunu gündemimize aldık. Ve sendika, örgütlü olmalarıyla ilgili de hakları kendilerine tanıyacağız. Bu geniş bir kitleyi ilgilendirdiği için bunu ifade etmek istiyorum.'' -İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası- Dünyada dakikada 4 kişinin, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığı için hayatını kaybettiğini vurgulayan Çelik, ''Yani biz eğer şu anda yarım saat sohbet yaptıysak, bu süre zarfında dünyada 120 kişi hayatını kaybetti, iş sağlığı güvenliğinden yoksun çalışma koşullarından dolayı. Bunun için kuralcı olmayan ama geleceğe dönük önlemleri önden alan kuşatıcı, önleyici ve iyileştirici, bütün çalışanları ilgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'na da Türkiye'yi bu dönem içerisinde kavuşturacağımızı ifade etmek istiyorum'' dedi. -Mesleksizliği ortadan kaldıracak çalışma daha da yoğunlaştırılacak- Bakanlık, işsizlik meselesini çözmek için de yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu konuya işaret eden Çelik,Türkiye'de 2,5 milyon işsiz bulunurken iş gücüne de yoğun talebin olduğunu dile getirdi. Çelik, şunları kaydetti: ''Şimdi sanayicilerle görüşüyoruz, 'eleman ihtiyacı var' diyor, 2,5 milyon işsizden bu ihtiyacı temin edemiyor. Yani hem iş beğenmeme durumu diyebiliriz veya işçinin niteliği buna uyum sağlamıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu konudaki arz ve talebi dengelemeye dönük çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Mesleksizliği ortadan kaldıracak bir çalışmayı bu dönem daha da yoğunlaştıracağız. G-20 toplantısına katıldım. Burada 'Türkiye son 3 yılda istihdamda bir numara' olarak takdim edildi. 1 milyon 475 bin kişiyi istihdam etmişiz 3 yılda. Bu çok önemli, G-20 içerisinde bu konu içerisinde şampiyonuz yani. Bunu övünçle belirtebiliriz.'' -''260 bin engellinin istihdamı için yoğun çalışma''- Bir başka önemli çalışmalarının, engellilerin istihdamı konusunda olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti: ''Bu konuda da önemli yönetmelik değişiklikleri yaptık. Türkiye'de engelli istihdam kotası 300 bindir. Fakat şu anda 40 bin kişi istihdam ediliyor. 260 bin kadro açık. Yani Türkiye'de 11 milyon çalışanı hesap ederseniz ve istisnaları çıkartırsanız, kota yüzde 3'ten 300 bine tekabül ediyor ve bu açığı da önümüzdeki dönemde Bakanlığımız içerisinde yapılacak duyurularla, yapılacak sınavlarla bütün bu kotaların doldurulması ve çok sayıda engelli kardeşimizin istihdam edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı şu anda yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.''