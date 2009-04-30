Bakan Çelik'e Atatürklü tişört cezası!

Bakan Çelik, Cumhuriyet mitinginde öğrencilerine Atatürk fotoğraflı tişört giydirdiği için ceza verilen öğretmene tazminat ödeyecek.



İzmir'de 13 Mayıs 2007 tarihinde düzenlenen ''Cumhuriyet Mitingi''ne, katılmak üzere il sınırlarını izinsiz terk ettiği ve öğrencilerine Atatürk fotoğrafı ve ''Cumhuriyeti'ne Sahip Çık'' yazılı tişört giydirdiği gerekçesiyle, maaş kesme cezasına çarptırılan Isparta IYAŞ Selçuklu İlköğretim Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Halil İbrahim Özçimen, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Tacettin Yılmaz ile okul idarecilerine karşı açtığı tazminat davasını kazandı.



Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada taraflar son kez dinlendi ve Hakim Cemal Eken kararını açıkladı. Öğretmen Halil İbrahim Özçimen'in, ''Kişilik haklarına saldırı'' gerekçesiyle açtığı tazminat davasında Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 1500 TL, IYAŞ Selçuklu İlköğretim Okulu Müdürü Süleyman Karaca 1500 TL, Milli Eğitim Müdürü Tacettin Yılmaz 500 TL, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Rahmi Ulu ise 1000 TL tazminat ödemeye mahkum edildi.



Mahkeme, İl Milli Eğitim Müdürü Tacettin Yılmaz'ın, öğretmen aleyhine açtığı davanın ise reddini kararlaştırdı



Beden Eğitimi Öğretmeni Özçimen kararın açıklanmasından sonra, kararın kendi lehine sonuçlanacağını tahmin ettiğini belirtti. Özçimen, öğrencilerine üzerinde Atatürk fotoğrafının yer aldığı tişört giydirdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını ve kendisinin bu nedenle rencide edildiğini söyledi. Kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıdığını anlatan Özçimen, ''Nitekim mahkeme beni haklı buldu. 10 bin TL tazminat talep etmiştim. Mahkeme 4 bin 500 TL'ye hükmetti. Önemli olan haklılığımın kanıtlanmasıydı'' dedi.

Utanılacak bir davranışta bulunmadığını, ancak soruşturma geçirdiğini kaydeden Özçimen, 17 Mayısta Ankara'da düzenlenecek Cumhuriyet Mitingi'ne de katılacağını sözlerine ekledi.



Özçimen'in üyesi olduğu Eğitim-Sen Isparta Şube Başkanı Erol Kökten de basın toplantısı düzenleyerek, hukuk mücadelesinden zaferle çıktıklarını anlattı.



Soruşturma geçirmişti



IYAŞ Selçuklu İlköğretim Okulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Halil İbrahim Özçimen, 13 Mayıs 2007'de İzmir'de düzenlenen Cumhuriyet Mitingi'ne, il sınırlarını izinsiz terk ederek katıldığı ve öğrencilerine bir tarafında Atatürk posteri, diğer tarafında ise 'Cumhuriyetine Sahip Çık' yazılı tişört giydirdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.



Soruşturma sonunda ise Özçimen'e 30'da bir oranında maaş kesme cezası uygulanmış, ancak Özçimen'in bu cezanın iptali istemiyle Isparta İdare Mahkemesine açtığı davada ceza işleminin iptaline karar verilmişti. Isparta İdare Mahkemesi, cumartesi ve pazar günlerinin dinlenme günü olduğu ve genel tatil günlerinden sayıldığı gerekçesiyle, tatil günlerinde kamu görevlilerinin il dışına hiçbir izne tabi olmadan çıkabileceklerine karar vermişti.



İdare Mahkemesinin kararı üzerine Özçimen, Bakan Hüseyin Çelik, Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Müdür Yardımcısı Ulu ve Okul Müdürü Karaca hakkında da toplam 10 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.



Öğretmen Özçimen, soruşturma geçirdikten bir süre sonra emekliye ayrılmıştı. (AA)

