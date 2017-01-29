Bakan Çelik: Türkiye’nin başına tek kaptan geliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, anayasa değişikliği hakkında “Tek adam değil, tek kaptan geliyor Türkiye'nin başına. Referandumda karar milletin. Kararı milletimize bırakıyoruz. Millet ne derse o olacak” dedi.

Bakan Çelik, AKP Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen "Çamlıca Mahallesi Üye Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada anayasa değişikliğine ilişkin şunları söyledi:

"Birkaç ay içinde yapılacak referandum da bu değişimin önemli halkalarından birisidir. Gelecekte tarihi yazacak olanlar diyecekler ki 'AK Parti Türkiye'ye geldi. 16 yıllık dönemde istikrar, huzur, yatırımlar getirdi. Türkiye'de olmadık konularda bir imaj değişikliği ve bakış açısı getirdi. Yenilikler getirdi.' Unuttunuz gittiniz, paradan 6 sıfır attık. Aynı onun gibidir, referandumda birçok defolu işler atılacak. Türkiye hız kazanacak, iki ay sonraki referandumun sonucunda elde edilecek evetlerle. Küresel güçlerin AK Parti'nin bu yeniliğine, istikrarına karşı sürekli çelme taktıklarını da tarih, Allah'ın izniyle yazacak ve gelecek nesiller de bunları görecek. AK Parti, Türkiye'de yerli bir yönetim tesis etmenin gayreti içerisinde.

“AK Parti'nin, bin yıldır bu coğrafyadaki varlığın bir zincir, bir halka olduğuna inananların bir kadrosu olarak hizmet ettiğini herkes görecek. Üst akılların yönetmediği, üst akılların talimatlarının geçerli olmadığı bir Türkiye oluşturmanın ne meşakkatli bir iş olduğunu tarih boyunca herkes yazacak. Ey üst akılcılar, 'üst akıl' diye Türkiye'nin üzerinde bu kadar hesapları, oyunları oynayanlar ne yaparsanız yapın, üstün akıl olan milletin aklı galip geldi, gelmeye devam edecek."

"780 bin kilometrekarede yaşıyor olabiliriz ama bizden beklenti içinde olan çok büyük kitleler, halklar var. Onların geleceği de mutluluğu ve mutsuzluğu da bizi ilgilendiriyor. Önümüzdeki referandum 200 yılı aşkın bir sürenin muhasebe edilmesi referandumudur. Millet iradesinin devlet idaresine tam şekilde yansımasının referandumudur. Çok partili sistem bir zenginliktir ama Türkiye'de maalesef istikrarsızlık oluşturmaktadır. Bundan dolayı başkanlık sistemi bir bütünleyici sistemdir. İster istemez yüzde 51'i almak için farklı kesimlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bir araya gelip yüzde 51 alması gerekiyor. Demokrasilerde amaç bu değil midir? Hoşgörü ortamı değil midir? Farklı fikirlerin bir araya gelmesi değil midir? İşte başkanlık sistemi bunu sağlayacak. Bu sistem, yürütme organında da temsilde adaleti sağlayacak. Bu sistem değişikliğiyle Türkiye daha da hız kazanacak. Tek adam değil, tek kaptan geliyor Türkiye'nin başına. Referandumda karar milletin. Kararı milletimize bırakıyoruz. Millet ne derse o olacak."