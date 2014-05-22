Bakan Çelik: Siyasi sorumluluk her an geçerli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Soma faciasının ardından Soma'dan gelen işçilerle yaptığı konuşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la yaşadığı "sorumluluk" polemiğine dair soruya, "Koltuk meselesini kendi geleceğimiz meselesi yapmayız. Siyasi sorumluluk her an geçerli" dedi.

Bakan Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Konular not edildi. Seri olarak bir an önce yapılması gereken hususlar var. Fiziki şartlarla ilgili çözülmesi gereken sorunlar var. En alt birimde çalışan maden işçisinin yaşadıklarıyla dışarda çalışan maden işçisinin yaşadıkları ayrıntılı olarak gözden geçirildi.

'Somut ne istediler?'

Bir iş güvencesinin yanında tazminatlarla ilgili tazminat alacağının işçiyi işyerine bağladığından dolayı sorunları dile getirememe gibi önemli bir başlık... Bu meselenin mutlaka çözülmesi gerekiyor.

'Kapatmaktan başka ne yapacaksınız'

İş güvenliği ve çalışma koşulları uygun olmayan yerleri kapatmaktan başka ne yapacaksınız? Dün Meclis’te de hangi koşullarda kapanacağını açıkladık. Kapatma yalnız başına çözüm olmuyor. Ama geneli itibariyle teknolojinin kullanılması ve fiziki koşulların iyileştirilmesiyle birlikte kapatma durumları netice almak bakımından önemli.

Gizli taşeronluk

Gizli taşeronluk meselesi var. Resmiyette görünmeyen bazı uygulamalar var. Bu sistem emeğin sömürüsüne iyiden iyiye döndü. Artık bunu görmemezlikten gelmek olamaz. Bakanlar Kurulu’nda da gündeme getirdik. Çözülmesi gereken, hizmet alımı olacak ama hangi alanlarda. Tabi ki güvenlikli üretim olacak. Çalışanlarımızın nerede alt işveren olması ya da olmaması gerektiğini mevzuatımızda netleştirmek zorundayız. Yıllardır da hazırlığını yaptığımız bir konu

Siyasi sorumluluk

Koltuk meselesini kendi geleceğimiz meselesi yapmayız. Siyasi sorumluluk her an geçerli.