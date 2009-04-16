‘Bakan Çelik, Saylan ve Mergen’den özür dilemeli’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tamaylıgil, bakan Çelik’in Mergen, Saylan ve Haberal’dan özür dilemesi gerektiğini söyledi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in "Tijen Mergen'den, Prof. Dr. Türkan Saylan'dan, Prof. Dr. Mehmet Haberal'den ve töhmet altında bıraktığı rektörlerden özür dilemesi gerektiğini" ileri sürdü.



Tamaylıgil, yaptığı yazılı açıklamada, Çelik'in, "Ergenekon" soruşturmasıyla ilgili, "gizli olması gereken belge ve bilgilere dayandığını belirterek gözaltına alınanları açıkça suçladığını, hukukla, etikle, sorumlulukla bağdaşmayan açıklamalarını geri almadığını" ifade etti. Tamaylıgil, açıklamasında şunları kaydetti:



'Yanlış ve yakışıksız'



"Bir Başbakan'ın gözaltına alınan ve sorgulananların suçlayıcısı pozisyonunda olması ne kadar yanlışsa, Milli Eğitim Bakanı'nın da gözaltına alınan 'Baba Beni Okula Gönder' kampanyasının sorumlusunu, çağdaş yaşamın savunucusunu, böbrek nakli de yapan değerli bir bilim adamını, rektörleri açıkça töhmet altında bırakan açıklamalar yapması, gizli olması gereken belge ve bilgilere dayanarak suçlaması 'onlar masum değil' diyebilmesi de o kadar yanlış ve yakışıksızdır.



Milli Eğitim Bakanı Çelik ya bu yanlıştan dönmeli ve sayın Tijen Mergen'den, Prof Dr. Türkan Saylan'dan, Prof. Dr. Mehmet Haberal'den ve töhmet altında bıraktığı rektörlerden özür dilemelidir ya da Ergenekon Savcısı Başbakan'ın yardımcı savcısı olarak görevini sürdürecekse Milli Eğitim Bakanlığından istifa etmesi gerekir. Çünkü, kızları okula gönderen, çağdaş yaşam için eğitim ve burs veren, bilim adamı yetiştiren, bilim ocağı kuruluşları yönetenleri suçlayan bir kişi o bakanlığa yakışmıyor."

