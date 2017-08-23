Bakan Çelik: Önce insanlık sınavından geçsinler(2)

BAKAN STADYUMLA ŞEHIR HASTANESİNİ GEZDİ

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, inşaatı devam eden Adana Koza Stadyumu ile yapımı tamamlanan Şehir Hastanesi\'nde incelemelerde bulundu. İlk olarak beraberindeki heyetle Adana Koza Stadyumu\'na gelen Bakan Çelik, yetkililerden bilgi aldıktan sonra stadyum içinde çalışmaları inceledi. Bakan Çelik ziyarette yaptığı açıklamada, stadyumun FİFA standartlarını karşıladığını belirterek, \"Yabancı maçların rahatça oynanabileceği, seyircilerin yağmur ve olumsuz hava koşullarından etkilenmeden oyunlarına devam edeceği bir yer haline geliyor. Yabancı takımların otobüslerle sahanın içerisine kadar gelmesi ve hem buraya gelişte hem de dağılma sırasında vatandaşların konforlarının sağlanması rahat etmesi için her türlü şey düşünülmüş. İnşallah önümüzdeki sezon açılışını yapacağız\" diye konuştu.

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Bakan Çelik daha sonra yapımı tamamlanan ve önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla açılması planlanan 1550 yataklı Adana Şehir Hastanesi\'ne gitti. Hastaneyi inşaa eden firma yetkilileri ile görüşen Bakan Çelik, incelemelerde bulundu. Gazetecilere hastane hakkında bilgiler veren Bakan Çelik, odaların Avrupa\'da suit denilen standartlarına sahip olduğunu kaydederek, \"Adana Şehir Hastanesi\'nde 3 kişilik odalar bulunmuyor. Hastane hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük hayallerinden birisi bu. Bütün şehir hastaneleri bulundukları illere ve ülkemizdeki vatandaşlara büyük bir sağlık hizmeti olarak kazandırılacaklar. Adana\'daki şehir hastanesinin çok özel bir yeri var. Avrupa\'da suit denilen oda standartlarına sahip. Bu bina ödül almış bir bina. Sayın Cumhurbaşkanımızın Adana\'ya teşrif etmesiyle onun programlarına uygun bir anda buranın resmi açılışı yapılacak. Ama ondan önce hasta kabulü yapılacak. Tam bir tarih verme imkanımız yok ama Ekim, Kasım ayına Cumhurbaşkanımızın programına göre ayarlama yapılır\" dedi.

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)

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