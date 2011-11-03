Bakan Çelik: Müteahhitken yaptığım binalar yıkılabilir

T24 -

Eşit işe eşit ücret

2.5 milyon emekli artış bekliyor

İlaçtaki kesinti oranı azalacak



Radikal gazetesi yazarı Erdal Sağlan'ın bugünkü (3 Kasım 2011) yazısı şöyle:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 1999’daki büyük depremden sonra uygulamaya konan yönetmeliğin yeterli olduğunu ama bu yönetmelik öncesinde yapılan tüm binaların tehlikede olduğunu söyledi. Kendisinin de yıllar önce bir ara müteahhitlik yaptığını, iki bina inşa ettiğini hatırlatan Çelik, kendi yaptığı bu binaların da, eski yönetmeliğe göre yapıldığı için, büyük bir depremde yıkılma tehlikesi olduğunu söyledi.Önceki akşam bir grup gazeteciyle sohbet yemeği düzenleyen Bakan Çelik geçen depremde Veli Küçük diye bir günah keçisi yaratıldığını, bu kez de Van’da incelemeler sonucu yine birkaç günah keçisi çıkarılabileceğini kaydetti. Çelik, “1999 öncesi yönetmeliğe göre yapılan binalarda müteahhitlerin sorumluluğu var ama azdır. 1999 öncesi yönetmelik çok yetersizdi, teknik olarak depreme dayanıklı bina yapılmıyordu” şeklinde konuştu.Ayrıca Çelik, çıkacak kararname ile kamuda çalışan uzman, uzman yardımcısı, daire başkanı ve üstündeki yöneticilerin maaşları arasındaki farkın giderileceği, ‘eşit işe eşit ücret’ prensibiyle düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Aynı kararname ile 22 ildeki çalışma bölge müdürlüklerinin kaldırılıp, mevcut 81 ildeki İşkur müdürlüklerinin Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri haline getirildiğini, böylece her ilde çalışma sorunlarının yerinde çözülebileceğini kaydetti. Bu arada 657 sayılı tüm devlet memurlarını kapsayan yasanın değiştirilmesi konusunda hükümetin kararlı olduğunu, çok kapsamlı bir düzenlemenin gelecek yıl gündeme getirileceğini de ifade etti.Çelik, acil çıkarılması gereken; 2821 ve 2822 sayılı yasaların ‘Türkiye iş ilişkileri yasa taslağı’ olarak birleştirildiğini ve 4688 sayılı yasada yapılacak değişikliklerin, bakanlar kurulu imzasından çıktığını, bayramdan sonra TBMM’ye geleceğini söyledi. Böylece memurlara toplusözleşme hakkı ve sendikalar yasasıyla ilgili uygulamaların başlayacağını belirtti. Bakan, iş güvenliği ile ilgili müstakil bir yasa taslağının da hazırlandığını, bayram sonrası taraflarla son şeklinin verilip, bakanların imzasına açılacağını söyledi.İntibak yasasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bakan Çelik, yapılacak düzenleme ile esas olanın; maaş arttırımı değil, 2000 öncesinde SSK’dan farklı düzenlemelerle emekli olanların, maaşları arasında oluşan adaletsizliği gidermek olduğunu söyledi. Bakan, bazı kazanılmış haklara dokunulmayacağını ama aynı çalışma gününe göre emekli olanların maaşları arasındaki farklılığın da giderileceğini belirtti. Çelik bu düzenlemenin 2.5 milyon emekliyi kapsayacağını, bunların yaklaşık yüzde 70’inin maaşında artış beklediklerini söyledi.Bakan Çelik, ilaçtan yapılacak yüzde 9,5’lik ek kesinti sorularını da yanıtladı. Bu hafta ilaç şirketleri ile bir araya geldiklerini, sorunları dinlediğini kaydeden Çelik, yüzde 9.5’lik kesinti oranının değişebileceğini söyledi. Global bütçe uygulamasına göre yapılacak bu ek kesinti oranının 2012 yılı da dahil meydana gelecek 1.8 milyar liralık açığa göre hazırlandığını, ancak yıl sonunda ulaşılacak 1 milyar 114 milyon TL’lik açık baz alınarak, yeni kesinti oranının değişeceğini bildirdi. Çelik’in açıklamalarından ilaç şirketlerinin alacakları paralardan kesintinin yüzde 5-6 olabileceği sonucunu çıkardık.