Bakan Çelik memur zammı için tarih verdi

Bir televizyon proramına katılan Faruk Çelik, 24 Nisan itibari ile toplu sözleşme yapacak hakem heyeti üyelerinin belli olacağını, 30 Nisan'da da masaya oturulacağını bildirdi.

Çelik, " Önümüzde bir ay süre var. 29 Mayıs son gün. Eğer masada uzlaşır isek daha erken de bitme durumu var. Ama masada uzlaşma durumu olmazsa en geç hakem heyetinin karar vereceği gün olan 29 Mayıs'tır. Böylece geriye dönük 1 Ocak'tan itibaren kararlaştırılan zam oranı ne kadar ise memurlarımız maaşlarını ona göre almış olacak." dedi.

Kıdem tazminatı fonu geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, kıdem tazminatlarıyla ilgili yapılacak değişiklik hakkında da bilgi verdi. Kıdem tazminatını yıllık değil aylık olarak hesaplayacak bir formül üzerinde çalışıldığını aktaran Çelik, şunları söyledi: "Kıdem tazminatı fonu adı altında bireysel hesabına bir miktar belli bir oranda ücret yatsın diye bir çalışmayı bütün çalışanlara getirmek istiyoruz. Peki, mevcut çalışanlar en olacak? Kıdem tazminatını hak eden 800 bin kişi bunlarda bir hak kaybı kesinlikle olmayacak. Fakat bu ham bir çalışmadır. Henüz Bakanlar Kuruluna sunulmadı. Sosyal taraflarla görüşülmedi. Şu anda detaylı bir çalışma yapıyoruz."