Bakan Çelik: Krizi siyasi malzeme yapmak yanlış

Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, hükümetin ekonomik krizle ilgili önlemler aldığını belirterek, "Kirizi siyasi malzeme yapmak yanlış" dedi.



Açılış ve ziyaretler için seçim bölgesi Bursa'ya gelen Bakan Faruk Çelik, İnegöl İlçesi'nde Mobilya ve Yan Sanayi Fuarı'nın açılışını yaptı. Konuşmasında yaşadığımız ekonomik krizin dış kaynaklı olduğunu söyleyen Bakan Çelik, ``Küresel ekonomik krizin ne düzeyde yaşandığını biliyorsunuz. Bazı çevreler yaşanan bu sürecin, bir politik malzeme konusu olmasında gayret içerisindeler'' dedi.



Ekonomik krizin siyasi malzeme yapılmaması gerektiği görüşünü savunan Bakan Çelik, şunları söyledi:



``Bu beklenti içersinde olanlar söylemleriyle ülkenin istikrar, birlik ve bütünlüğünü oluşturan duvardan, bilmeyerek tuğlaları çekiyorlar. Bunların hepsi yanlıştır. Son ocak ayı işsizlik oranları yüzde 15 olarak açıklandı. Bunun üzerine o kadar çok şeyler konuşulup söyleniyor ki, sanki bu ülke içerisinde sorumluluğu olmayan, sorumluluk taşımayan insanlar gibi rastgele konuşmalar ve değerlendirmeler yapıyorlar. Biz, dış ve iç talep daralması olarak karşımıza çıkan küresel krizin, Türkiye'de istihdamı ciddi şekilde etkilediğini biliyoruz. Bu sanayicilerimizden kaynaklanan, işini kaybeden vatandaştan kaynaklanan sorun değildir. Problem, Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olan hükümetten kaynaklanmıyor. Sorun, suyun bulandığı ABD'de finans sektörünün ciddi şekilde sarsılması, bankaları batması ve dünyada güven ortamının kaybolmaya dönük yaşanan gelişmelerden kaynaklanıyor. İçeride çözüme dönük bir şeyler konuşacağımıza, bunu bir iç politika meselesine döndürmek talihsizliktir. Yanlışlığa destek vermektir.''



Konuşmasında, işsizlik oranının İspanya'da yüzde 17'lerde olduğu görüşünü savunan Bakan Çelik, ``İspanya AB ülkesi. Ne söyleyeceksiniz? ABD'de bir yılda 5 milyon 100 bin kişi işsiz kaldı. Ümidini kaybetmiş bir dünya var. Türkiye böyle değil. Fuar bile bunun en can alıcı göstergesidir. İnsanımız mücadele ediyor, dünyadaki bu gelişmeler karşısında direniyor. Geçen ay 609 bin kişi işten çıkartıldı'' dedi.

