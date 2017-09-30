Bakan Çelik: Kerkük'ün referanduma katılması facia

İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ(Adana), (DHA)- AVRUPA Birliği Bakanı Ömer Çelik, Kerkük\'ün referanduma katılmasının facia ve gayrimeşru olduğunu belirterek, \"Kerkük konusundaki hassasiyetimizi koruyacağız. Kerkük\'ün bir oldu bittiyle karşı karşıya getirilmesine Türkiye Cumhuriyeti olarak müsaade etmeyeceğiz\" dedi.

Adana\'nın Saimbeyli İlçesi\'nde Kaymakam Hakan Keskin\'i makamında ziyaret eden Bakan Çelik daha sonra bir düğün salonunda partisinin ilçe kongresine katıldı. Kuzey Irak ve Irak\'taki Türkmen, Kürt, Arap halklarına kardeş gözüyle baktıkları için ellerinden gelen yardımları yaptıklarını belirten Bakan Çelik, din ve mezhep ayrımı yapmadıklarını anlattı. Irak\'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

\"Kuzey Irak\'ta itiraz ettiğimiz şudur; Irak\'ın parçalanması, Kuzey Irak\'ta referandumla ortaya çıkan tablo demek, Irak\'taki herkese, Türkmenler\'e, Araplar\'a, Kürtler\'e daha büyük bir felaket getirilmesi demek. Hayır, açık ve net bir şekilde söylüyorum. Sadece kendi başkanlık dönemlerini uzatmak için bu referanduma karar verenler esasında en büyük Kürt düşmanlığını yapıyorlar. Buna karar veren Kürt siyasetçiler en büyük Kürt düşmanlığını yapıyor. Ama Irak\'a da düşmanlık yapıyorlar, Türkmenler\'e de Araplar\'a da düşmanlık yapıyorlar. Tüm mezhep grupları bu şekilde davranırsa dünya bin yıl sürecek bir savaş ortamına girer. Türkmen, Kürt, Arap, Ezidi, Irak\'taki tüm kardeşlerimiz onurlu ve saygın bir şekilde birlikte yaşasınlar. Onun için referandum kararına karşı çıkıyoruz. Kerkük\'ün referanduma katılması bir facia, gayrimeşrudur asla kabul edilemeyecek bir şeydir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kerkük konusundaki hassasiyetimizi koruyacağız. Türkmenler konusundaki hassasiyetimizi koruyacağız. Kerkük\'ün bir oldu bittiyle karşı karşıya getirilmesine Türkiye Cumhuriyeti olarak müsaade etmeyeceğiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da oradaki Türkmenler\'in, Kürtler\'in, Araplar\'ın bizim kardeşimiz olmasını hiçbir siyasi teşebbüs değiştiremeyecektir. Yine hepsine sahip çıkmaya cevap edeceğiz. Karşı çıktığımız, orada daha büyük felaketlere yol açacak oldu bittinin oluşturulmasıdır. Televizyonda izlediğiniz gelişmelerden dolayı sakın karamsarlığa kapılmayın. Türkiye\'yi ne yaptığını iyi bilen, coğrafyayı iyi bilen, şimdiye kadar dirayetle yönetmiş, bundan sonra da yönetecek bir kadro var.\"

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