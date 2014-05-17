'Ölüm aylığı için çalışmalar başladı, 415 lira cenaze yardımı verilecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ölüm aylığıyla ilgili bir çalışma başlatacaklarını söyledi. Ocakta müfettişlerin çalışmaya başladığını belirten Bakan Çelik, "Henüz ortaya çıkmış bir rapor yok" dedi. Bakan Çelik, facianın meydana geldiği andan itibaren medyada çıkan haberlere de sitem ederek,"Yasa Meclis'e geldiği zaman 1 ay boyunca 7 kez haber olmuş. Teşaronun sömürüye yol açtığını söyleyen bir bakanım ben. Bugün bir savunma günü değil. Savunma için bunu söylemiyorum. Keşke bunların hiç biri olmasaydı da buradaki konuşmalar olmasaydı. Medya bu olaydan sonra 400'den fazla haber yapmış. Keşke bunlar daha önce yapılsaydı" dedi.

"İş güvenliğiyle ilgili bir farkındalık zaman istiyor" diyen Bakan Faruk Çelik, "Taşeronluğun sömürüye dönüştüğünü söyleyen bir bakanım. Ben bunu 2 yıldır söylüyorum. Bu yasayı bir an önce çıkarmak gerekiyor" dedi. Bakan Çelik, Türkiye'deki çalışma yasasının ise AB mevzuatlarına uygun olduğunu belirtti.

Ölüm aylığı 5 yıl sigorta 9 ay prim. Van depreminde bazı düzenlemeler yapmıştık. Arkadaşlarımız teknik düzeyde. Ölüm aylığı ile ilgili çalışma yapıyoruz. Yasal boyutuyla şehitlerimize bir defaya mahsus 415 TL cenaze yardımı ödemesi yapılacaktır. SGK Manisa İl Müdürlüğü yapıyor bu işleri. Diğer illerde irtibatlı bir şekilde. Bizzat şehit yakınlarının evlerine gidilerek buradaki işlemler evlerinde kendilerine teslim edilecek. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu ocakta müfettişlerimiz çalışmalara başlamış durumda. Bu incelemelerle ilgili tam bir rapor yok ortada. Ocak incelemeye hazır hale gelir gelmez. Dün müfettişler oraya indi. Ortaya çıkmış bir rapor yok ortada.

Burada bir kriz masası oluşturduk. Bir merkezden yürütülüyor çalışmalar. Çok sağlıklı bir şekilde çalışıyoruz. Şeffaf bir şekilde bilgilendiriliyor insanlar. Ocakta kaç kişi varsa durum ondan ibaret. Bunun dışında bütün haberler Suriye örneği gibi değil. Spekülatif haberler kamuoyunu yanlış bilgilendirme istenmeyen bazı tepkiler olur. Bunlar doğru bilgiler değil. Kim nerede görmüş. Bilgi belge varmış. El insaf diyorum. Medyanın görevi bu değil. Kriz merkezinden gelecek olan bilgiler esas bilgilerdir. Her saat bu açıklamalar yapılır.

​ ‘Keşke tartışabilseydik’

300 kişi hayatını kaybetmiş. Burada idari adli soruşturma yapılır. Mevzuatın tamam olması demek? Bu işin sahibi var, çalışanı var. Nerede bir arıza var ise orada bir arıza sorun alanı var demektir. İş Sağlığı Güvenliği yasası 2012 yılında işçi ve işverene söylüyorum çok zor çıkardık bu yasayı. Türkiye ilk kez 2012 yılının ortalarında bir iş sağlığı güvenliği yasasına kavuştu. Bu Türkiye’nin dört bir tarafında farkındalık oluşturmak istedik. Keşke bütün kesimler iş sağlığı konusuna duyarlılığı en az bugüne yakın gösterselerdi. Keşke yaygın tartışabilseydik.

'Daha ayrıntılı konuşulması lazım'

Dört gün içinde 400’ün üzerinde haber oldu Soma. Normal zamanda böyle haberler yoktu. Normal zamanlarda madenlerin daha ayrıntılı konuşulması lazım. Bizim çalışma bakanlığı tarafların olduğu bir bakanlık. Tam iki yıldır gündemimizde taşeron yasası var. Taşeronluğun sömürüye dönüştüğünü söyleyen bir bakanım ben. Bunun tarafları var ama. İş verenler var, odalar var, işveren sendikaları var. Bunu bir an önce çıkarmak gerekiyor. Çalışma koşullarının sağlıksızlığı olmaması için bu ve benzer çalışmalar bitirilmeli. Bugün bir savunma günü değil. Ama bu işleri bilen biri olarak söylüyorum; Keşke bunların hiç biri olmasaydı da bu acı hadise olmasaydı. Buradaki konuşmalar da olmasaydı. Öyle bir tablo ki bu. Söylenecek fazla bir şey yok.

‘Yasa AB mevzuatına uygun’

Bizim iş sağlığı yasamız AB mevzuatına uygundur. Eğitimler acil durum planlanması. Acil bir durum meydana gelirse ne olacak. Ne yapılacak. Bunun uygulama zorunluluğu var. Savcı bey bu çalışmayı yaparsa bunun uygulamasına bakılması lazım. Olay meydana gelirse nasıl müdahale edilecek. Bunun programlanması yapılması yazım. İş güvenliği uzmanları var. 24 saat eksiklikleri takip edecek. Periyodik denetimler var. 8 kez ocakta denetim yapılmış. 2 yılda 16 teftiş yapılmış bu madene. Eksiklerin giderilmesi eğer eksiklerin konumu çok farklıysa ocaklar kapatılmıştır. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamış. Hangi koşullarda maden kapatılır belli. Mevzuatta eksiklik yok demek değil. Kendini yenilemesi gerekiyor.

‘İşçilerle görüştüm görüşeceğim’

Ben dün bire bir işçilerle görüştüm. Daha da görüşeceğim. Soruşturmalar varken konuşmak doğru olmaz. Bir beden gibi hareket etmeliyiz. Herkes gördüğü eksikleri bildirmeli. Çalışan kardeşimize telefon kadar yakınız. Bunlar hemen teftiş ediliyor. Bu şekilde bir duyum gelmedi bize. Bizzat aileler evlerinde ziyaret edilecek. Onların kendilerine söylediklerine itibar etsin aileler. Devlet ailelerin yanında. Başka yönlendirmelere girmesinler.

Bir çok savcı görevlendirildi bu iş için. Tekrar ediyorum asıl olan teknik heyetin olayı ortaya çıkarmasıdır. Olayın iç yüzüyle ilgili daha sonra konuşabiliriz. Bu ezber bozan bir tablo diyorlar kaza için. Bu tabloyu teknik olarak gün yüzüne çıkarmamız gerek. Daha sonra suçlu kim bunlara bakacağız.