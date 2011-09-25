-Bakan Çelik, Fransa'ya gitti İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, G-20 dönem başkanı Fransa tarafından 26-27 Eylül tarihlerinde Paris'te düzenlenecek ''G-20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı''na katılmak üzere Fransa'ya gitti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, THY'nin tarifeli uçağıyla saat 13.45'te İstanbul'dan Paris'e giden Bakan Çelik, bugün, Paris ve civarında yaşayan Türk vatandaşlarla ve bölgede faaliyet gösteren dernek başkanları, iş adamları ve Türk toplumu temsilcileriyle Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde biraraya gelecek. Çelik, G-20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nın ilk günü olan yarın sabah toplantı öncesinde G-20 ülkelerinden bazı meslektaşlarıyla G-20 çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak üzere kahvaltılı toplantıda görüşecek. Toplantının ilk günü sabah oturumunda, G-20 Çalışma ve İstihdam Bakanları sosyal taraf temsilcileriyle istişarelerde bulunacak olan Faruk Çelik, aynı gün Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından Elysee Sarayı'nda kabul edilecek. Bakan Çelik, toplantının ikinci günü olan 27 Eylül Salı günü ''Herkes için Sosyal Korumanın İyileştirilmesi: Farklı Durumlar, Benzer Sorunlar'' başlıklı oturumda bir konuşma yapacak ve Türkiye'deki uygulamaları anlatacak. G-20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı sonunda müştereken oluşturulan ''Tavsiye Kararları'' kabul edilecek. İstihdam, sosyal koruma, çalışma hakları ve yapılacak her düzeydeki çalışmada özellikle uluslararası kuruluşların da dahil olacağı bir uyumun aranması gerektiğine ve bunun önemine dair tavsiyeler içerecek kararlar, 3-4 Kasım 2011 tarihinde G-20 dönem başkanı Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde üye devletlerin liderlerine sunulacak.