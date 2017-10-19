Bakan Çelik, Erdoğan'ın "Artık AB'ye ihtiyacımız yok" çıkışını yumuşattı: Olumsuz bir şey duymak istemiyoruz

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, bugün (19 Ekim 2017) yapılacak AB liderler zirvesiyle ilgili olarak "Türkiye ile ilgili olumsuz bir cümle duymak istemiyoruz" dedi. Çelik, AB'nin "Türkiye ile müzakereleri keselim" kararı verilmesi durumunda moral üstünlüğünü kaybedeceğini savundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin AB üyeliği için ilk başvuruyu 1959 yılında yaptığını hatırlatarak şunları kaydetmişti:

"Bu süreci bitiren, havlu atan, vazgeçen taraf biz olmayacağız. Aslına bakarsanız, bizim Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacımız da kalmamıştır."

Temaslarda bulunmak üzere gittiği Estonya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, şöyle konuştu:

"AB müzakere kapasitesi olan, yöntem öneren bir birlik olarak moral üstünlüğe sahip. AB müzakere etme yeteneğini kaybederse, yani eğer müzakereleri keselim yaklaşımına, Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı yanlışta olduğu gibi dönerse, o zaman moral üstünlüğünü kaybeder."

"Türkiye bu moral değerleri, siyasi ilkeleri önemsediği için AB'ye girmek istiyor"

"Türkiye niye AB'ye girmek istiyor? Bu moral değerleri, siyasi ilkeleri önemsediği için girmek istiyor. Bugünkü zirveden beklentim Türkiye ile ilgili olumsuz bir cümle duymak istemiyoruz, duymayacağımızı umuyoruz" diyen Çelik, "Türkiye'nin öneminin farkında olan ve Türkiye ile daha çok diyalog, işbirliği çerçevesinde bir sonuç ortaya çıkarsa bu hepimiz için yeni bir sayfanın açılması, herkes için yararlı sonuçlar ortaya çıkması anlamına gelir."