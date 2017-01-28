T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Çelik: Çiğ süt satışının yasaklanması kesinlikle söz konusu değil

"Ne yazık ki konu tam anlaşılmadan bazı değerlendirmeler yapıldı"

28 Ocak 2017 19:58

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çiğ sütün doğrudan arzına ilişkin, "Sağlıklı ve güvenilir çiğ sütü; bizzat üreticileri de doğrudan tüketiciye satabilir, süt üreticilerinden süt alan yerel perakendeciler de tüketiciye satabilir dolayısıyla çiğ süt satışının yasaklanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir" dedi.

Çiğ sütün doğrudan arzına ilişkin yazılı açıklama yapan Çelik, "Geçtiğimiz günlerde çiğ sütün doğrudan arzına ilişkin yapmış olduğumuz düzenlemenin detaylarını kamuoyu ile paylaştık. Ne yazık ki düzenlemenin nihai amaç ve kapsamı gözetilmeden ve konu tam anlaşılmadan bazı değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Bizim amacımız; vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir çiğ süte erişmeleri ve tüketmeleri için çiğ süt üretim ve dağıtım zincirindeki olumsuzlukları gidermektir" ifadesini kullandı.

Amaçlarının vatandaşların sağlıklı çiğ süt tüketmeleri için üretim ve dağıtım zincirindeki olumsuzlukları gidermek olduğunu ifade eden Çelik, "bruselloz" ve "tüberküloz"dan ari çiftlik hayvanlarından elde edilen, bakteri sayısı Türk Gıda Kodeksinde belirlenen limitlerin altında, antibiyotik kalıntısı içermeyen, sağımdan hemen sonra 4 santigrat derecenin altında soğutulan ve nakille satış esnasında bu sıcaklıkta muhafaza edilerek tüketiciye ulaştırılan sütün, sağlıklı ve güvenilir olduğunu vurguladı.

 

"Çiğ süt satışının yasaklanması söz konusu değil"


Hangi koşullarda üretildiği, nasıl muhafaza edildiği, hangi ortam ve imkanlarla tüketiciye sunulduğu, neleri barındırdığı bilinmeden satışa sunulan gıdanın güvenilir olmadığını bildiren Çelik, şunları söyledi:

"Sağlıklı ve güvenilir çiğ sütü bizzat üreticileri de doğrudan tüketiciye satabilir. Süt üreticilerinden süt alan yerel perakendeciler de tüketiciye satabilir. Dolayısıyla çiğ süt satışının yasaklanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Yapmış olduğumuz düzenleme ile sütün sağımından bizzat tüketiciye ulaşıncaya kadarki aşamalarının olması gereken kriterlerini belirledik. Bu düzenlemeyi yapmaktaki bir diğer amacımız ise ülkemizdeki orta ve büyük ölçekli süt işletmelerinin ari işletme hüviyetine kavuşmalarını teşviktir.

"Ülkemizdeki ari işletmelerden 1 milyon 300 bin ton çiğ süt elde ediliyor. Bu işletmeler genelde orta ve büyük ölçekte olanlar. Yapmış olduğumuz düzenleme ile bu işletmelerin tamamını ari işletme olmaya da teşvik ediyoruz. Öte yandan ülkemizde 915 bin dolayında 10 baş ve altı aile işletmesi bulunuyor. Buralardaki süt üretim süreçlerinde ciddi bir sorun görünmüyor. Var olan sorunlar için de İşletme Bazlı Danışmanlık sistemimizde yer alan veterinerlerimiz, her türlü eğitici ve bilgilendirici faaliyetlerde bulunacaklardır. Bu işletmelerimizin süt üretimlerinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır."

"Çelik, üretici ve tüketicilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bir litre süt üretenin de bir ton süt üretenin de döktüğü alın teri bizim için kutsaldır, milli servettir. Tüketicilerimizin de sağlıklı ve güvenilir süte erişmelerini sağlamak asli görevlerimiz arasında olduğundan bu konuda üzerimize düşen vazifeleri yapmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı."

ETİKETLER

çiğ sütaçıklamaişletmelersatışyasakFaruk ÇelikGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

İlgili Haberler

Çiğ süt satışına düzenleme

"Evet çiğ süt tüketelim ama hangi çiğ süt, nasıl çiğ süt konusunun cevabı olsun diye bu tebliğ şu anda Başbakanlığa gönderilmiş bulunuyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24