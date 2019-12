-Bakan Çelik, Bursa-Şanlıurfa maçını izledi ŞANLIURFA (A.A) - 05.09.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfaspor'un sezon açılışında Bursaspor ile yaptığı dostluk maçına ilişkin, ''Bursa ile Şanlıurfa'nın bu buluşması çok anlamlıdır. İnşallah neticesi de çok anlamlı olacaktır'' dedi. Bakan Çelik, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Şanlıurfaspor'un sezon açılışına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karşılaşmanın gerçekleştirilmesinde emeği olan Bursaspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularına teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti: ''Bursa ile Şanlıurfa'nın bu buluşması çok anlamlıdır. İnşallah neticesi de çok anlamlı olacaktır. Süper Ligin gerçekten çok başarılı takımı, geçtiğimiz dönem şampiyon olan Bursaspor, inanıyorum ki bu yıl da bu kadrosuyla Süper Lig'de ipi göğüsleyecektir. İşte bugün Şanlıurfaspor ile Bursaspor'un karşılaşmasının göstergesi şudur, inşallah Şanlıurfaspor da Bank Asya Ligine çıkacaktır. Bunun için Belediyemiz ile Vilayetimiz ile kulüp yönetimiyle ve siz saygı değer taraftarla el birliği, gönül birliği içerisindeyiz. Dayanışma ile birlik ve beraberlikle aşamayacağımız hiç bir engelin olmadığını bilmenizi istiyorum. İki takıma da bu bu sezon başarılar diliyorum.'' -Ertuğrul Sağlam- Bursaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam da amaçlarının iki şehrin birbiriyle kaynaşması olduğunu belirtti. Şanlıurfa'da güzel bir gün geçirdiklerini ve manevi atmosferi yüksek ortamlarda dolaştıklarını ifade eden Sağlam, akşamda Şanlıurfaspor'un sezon açılışını gerçekleştirdiklerini ve iyi bir maç olduğunu dile getirdi. Buradaki amacın iki şehrin birbiriyle kaynaşması olduğuna değinen Sağlam, şöyle devam etti: ''Bundan sonraki dönemde de bu dostluğun daha ileri seviyeye çıkması adına güzel bir temel atılmasıydı onu yaptık. İnşallah bundan sonraki dönemde beklentimiz olan bu ilişkiler inşallah daha üst seviyeye çıkar. Sadece Urfa ile değil Türkiye'nin her tarafı bizim toprağımız, dolayısıyla bizim her şehirle, her şehirdeki insanlarla bu sıcak ilişkileri bundan sonraki dönemde inşa etmemiz lazım. O yüzden bu anlamda değerlendirildiği zaman, son dönemlerde ülkede yaşanan sıkıntıları da göz önünde bulundurduğumuzda futbol adına gerçekten çok anlamlı bir gündü. Futbolun spor olduğu, sporun gerçek amacının dostluk, kardeşlik olduğunu bir kere daha gösterdik. İnşallah bundan sonra da devam eder. Maçı da çok fazla konuşmaya gerek yok. Çok güzel bir maç oldu.'' Ertuğrul Sağlam bir gazetecinin Galatasaray ile anlaşmak üzere olduğu belirtilen Sercan'ın durumuyla ilgili sorusunu, ''Sercan ile ilgili bir gelişme yok'' yanıtını verdi. Karşılaşmanın yapıldığı GAP Arena Stadı'ndan ayrılan Bursasporlu futbolcu ve teknik heyete Şanlıurfasporlu taraftarlar ilgi gösterdi.