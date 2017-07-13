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Ekonomi

Bakan Çelik buğday alım fiyatını açıkladı

Faruk Çelik, hububatta üretimin ve kalitenin arttığını söyledi

13 Temmuz 2017 00:17

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "2017 yılı için Anadolu ekmeklik kırmızı sert buğdayın alım fiyatı, ton başına 940 lira olarak belirlenmiştir. Açıklanan fiyatlara, kaliteye göre yüzde 5'e kadar da ilave artış uygulanacaktır." dedi.

Çelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce, Gözlü Tarım İşletmesinde  düzenlenen 67. Geleneksel Hasat Bayramı'nda yaptığı konuşmada, geçen yıla göre  bereketli bir yıl yaşandığını söyledi.

Hububat üretimi için iki güzel gelişmenin yaşandığına işaret eden  Çelik, üretimin ve kalitenin arttığını dile getirdi. 

Çelik, geçen yıla göre hububatta yüzde 4,5'lik artışla toplamda 37  milyon ton hububat üretimi beklediklerini belirterek, "Bu yıl kalitede yüzde  10'luk bir artış olduğunu belirtmek istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)  mayısta başlayan hasat dönemiyle beraber 6 Haziran'dan itibaren üreticilere  depolama ve finansman sağlamak amacıyla emanet ürün alımlarına başladı." diye  konuştu.

TMO'nun bugüne kadar 400 bin ton emanet ürün alımı gerçekleştirdiğini  dile getiren Çelik, çiftçilerin teslim etmek üzere randevu aldığı miktarın ise  1,2 milyon ton civarında olduğunu belirtti.

Çelik, hasat başlangıcından bugüne kadar piyasaları yakından takip  ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hasadın yoğunluğuna ve yüksek rekolteye bağlı olarak piyasa  fiyatlarının gevşemesi sonucu bugün itibarıyla TMO'nun müdahale fiyatını  açıklaması ihtiyaç. Bunu gidermek için açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Bazı  bölgelerde ekmeklik buğday 980 liranın üzerinde işlem görmektedir. Bazı  bölgelerde de 850 ila 900 lira arasında işlem görmeye başladığını müşahade etmiş  bulunuyoruz. Bunu dikkate alarak Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayın fiyatı  tabii ki bir taban fiyat. Bu taban fiyat üzerinde değer bulacak, buna inanıyoruz.  2017 yılı için Anadolu ekmeklik kırmızı sert buğdayın alım fiyatı, ton başına 940  lira olarak belirlenmiştir. Açıklanan fiyatlara, kaliteye göre yüzde 5'e kadar da  ilave artış uygulanacaktır. Bu durumda üreticimiz kalitesine göre buğdaylarını  990 liraya kadar TMO'ya satabileceklerdir."

 

 

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