-BAKAN ÇELİK: BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - 61. Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilen Faruk Çelik, ''Bu dönem içerisinde bu bakanlığa tekrar getirilişimi doğrusu beklemiyordum. Benim için bir sürpriz oldu'' dedi. Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığını, sosyal güvenlikte, mesleki eğitimde, genel sağlıkta önemli reformlara imza attığını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı dönemde hazırlanan sendikal mevzuatla ilgili düzenlemenin TBMM'ye taşındığını ancak hala Mecliste durduğunu belirten Çelik, ''Bu dönem içerisinde bu bakanlığa tekrar getirilişimi doğrusu beklemiyordum. Benim için bir sürpriz oldu'' dedi Çalışma hayatının çok önemli olduğunu, sendikal mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği konularında yapılması gereken önemli düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade eden Çelik, ''İnşallah bu dönem içerisinde bunları da gerçekleştiririz, huzur ve barış içinde çalışma hayatının sürmesine katkı sağlarız. Özellikle sendikal mevzuatla, iş sağlığı ve güvenliği ve genel sağlık sigortası ile ilgili, genel sağlık sigortasına geçilemedi. Bunlarla ilgili sosyal güvenlik alanında atılması gereken adımlar var, bunları inşallah bu dönemde gerçekleştirme imkanı bulacağız'' diye konuştu. Anayasa'ya uyum çerçevesinde sendikal mevzuatla ilgili düzenleme çıkarken memurlarla ilgili 4688 sayılı yasada da değişiklik yapılması gerekebileceğine işaret eden Çelik, yasa düzenlemesine ilişkin kendilerine düşen çalışmayı gerek işçi, gerekse de memur sendikaları için yapabilecekleri ümidinde olduğunu söyledi. Tüm çalışanların, ''çalışanlar'' olarak ele alınmasının önemli olduğunu belirten Çelik, ''Bu şekilde bir bakış açısı önümüzdeki dönem gerçekleşirse çalışanlar çerçevesinde memur, işçi ayrımı gözetmeden yeni bir yapılanma durumu da söz konusu olabilir. Onları, bakanlık görevine başladıktan sonra Hükümet nezdinde yapacağımız görüşmeler içerisinde gerçekleştireceğiz'' dedi. -FARUK ÇELİK- Yaklaşık 30 yıldır siyasetin içinde ve siyasetin her kademesinde görev yapan Faruk Çelik, sandık müşahitliği, mahalle temsilciliği, gençlik kolları üyeliği, ilçe yönetim kurulu üyeliği ve il başkanlığı görevlerinde bulundu. 1999 seçimlerinde Bursa milletvekili seçilerek TBMM'ye adım atan Çelik, Fazilet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2002-2007 yılları arasında TBMM AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini üstlenen Çelik, muhalefet partileri ile sağladığı diyalog ve kritik yasaların Genel Kurul'dan geçmesinde yapıcı roller üstlendi. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yeniden parlamentoya giren Çelik, 60. Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı. Çelik, Ağustos 2007-Mayıs 2009 tarihleri arasında yürüttüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde, ''sosyal güvenlik reformu, genel sağlık sigortası, istihdam paketi, mesleki eğitim, 1 Mayıs'ın tatil ilan edilmesi'' gibi birçok çalışmaya imza attı. 1 Mayıs 2009'da bakanlar kurulunda yapılan değişiklikle Devlet Bakanlığı görevine geçen Çelik, yeni Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu.