Bakan Çelik 'ameliyat erteleten kriz' hakkında konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, son günlerde artan ilaca taban fiyat uygulaması, hastanelerin tıbbı malzeme alımında sorun yaşadıkları iddialarına yanıt verdi. Geçtiğimiz hafta gündeme gelen ve ameliyatları erteleme noktasına getiren krizi değerlendiren Bakan Çelik, 1 Ekim’de yayınlanan Sağlık Uyguluma Tebliği’nin (SUT) uygulama farklılığından kaynaklanan bazı sorunlar olduğunu söyledi. 25-30 kalemde yaşanan tıbbi malzeme sıkıntısının giderilmesi için bakanlıklar arası toplantılar yapıldığını belirten Çelik sorunun yarın (pazartesi) çözüleceğini de ifade etti.

Sorun Sağlık Bakanlığı

Hürriyet'in haberine göre Çelik, “Tıbbi malzemelerde de aynı ilaçta olduğu gibi birbirinin benzeri var. Biz 1 Ekim’de SUT çıkardık. Fiyat politikası belirledik ve standart fiyatlar koyduk. Sorun Sağlık Bakanlığının ihaleye çıkarken, bu fiyatların altında pazarlık yapmaya çalışmasından kaynaklandı. Tabii o da kendi açısından kârlı olana ulaşmaya çalışıyor.

Şimdi, SUT’dan kaynaklanan yanlış anlamaları düzeltmek için bakanlıklar arasında toplantı yaptık. Pazartesi günü (yarın) bu sorunu çözeceğiz. Sadece 25-30 kalemde sorun yaşanıyor. Onların fiyatlarının yeniden belirlenmesi ve SUT’un revize edilmesi için toplantı yapacağız ve tıkanıklık gibi görünen bu sorunu çözeceğiz. Genel uygulamada bir tıkanıklık yok” diye konuştu.

İstismara izin yok

SGK’nın istismar edilmesini önlemeye çalıştıklarını belirten Çelik, “Adam 500 hasta bakmış görünüyor, bakıyoruz o tarihlerde yurt dışında. Ceza yazınca da kıyamet kopuyor” dedi.

Çelik, “SGK finansal kriz yaşıyor”’ iddialarına da şu yanıtı verdi:

“Alınan kararları, ‘SGK çöküyor mu kriz mi var?’ diye değerlendirmek haksızlık. Bizim yaptığımız istismarın önlenmesine yönelik önlemler almak. Sistemin daha sağlam olması ve daha verimli işlemesi için önlemler alıyoruz. Çok basit bir örnek; bir doktor yurt dışında ama bakıyorsunuz o tarihler arasında 500 hastaya bakmış. Bu nasıl oluyor diye sorduğumuzda olay çıkarıyorlar. Eskiden ‘istismara karşı müeyyide uygulamıyorsunuz’ diye eleştirenler, ‘şimdi bu cezayı karşılayamayız batarız’ diye itiraz ediyor. ‘Sağlığı böyle finanse ediyorsunuz’ gibi eleştiriler, çifte standarttır.”

Firmalar ile SGK arasındaki mesele

Aynı içerikli ilaçtan en uygun fiyata olanın kullanılmasını sağlaya çalıştıklarını belirten Faruk Çelik, “Biz en büyük alıcıyız. Aynı etken maddeli ilaçları daha pahalı satan firmaların fiyatlarını aşağı çekmeye çalışıyoruz. Bizim son verdiğimiz karar, en düşük fiyattan aldığımız ilaç için yüzde 10’una kadar olan sübvansiyondan vazgeçmek. Bunda vatandaşın bir zararı yok, bu firmalarla SGK arasındaki bir mesele” diye konuştu.