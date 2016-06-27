Bakan Çavuşoğlu'nun Rusya'ya gidip gitmeyeceği bugün netleşiyor

Bakan Çavuşoğlu’nun 1 Temmuz’da Soçi'de düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü’nün toplantısına katılıp katılmayacağı bugün netleşecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dış politikadaki değişikliğin ilk sinyalini İsrail ile yapılan anlaşmayla veren Binali Yıldırım hükümeti, geçen yıl 24 Kasım’da Rus savaş uçağının düşürülmesi sonrası bozulan Türkiye-Rusya ilişkilerini de normalleştirmeyi gündemine aldı.

Ankara birçok kez, Moskova’dan gelecek sıcak mesajlara prensipte olumlu yanıt vereceğini açıklamıştı. Son olarak Moskova, Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki tatilbeldesi Soçi’de 1 Temmuz’da düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü’nün toplantısı için de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na davet göndermişti. Çavuşoğlu’nun Soçi’ye gidip gitmeyeceğinin bugün netleşmesi bekleniyor.

Moskova’dan gelen haberler KEİ Zirvesi’ne diğer ülkelerin bakan düzeyinde katılacağı yönünde. Toplantıyla ilgili sadece Türkiye ve Ukrayna’dan haber beklendiği öne sürülüyor. Diplomasi kulislerinde, diğer ülkelerin bakan düzeyinde katılacak olması halinde, Ankara’nın davete olumlu yanıt verebileceği belirtiliyor. Bu kapsamda Çavuşoğlu’nun KEİ Zirvesi sırasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la ikili bir görüşme yapması öngörülüyor.