Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kürdistan referandumu' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu kararına ilişkin "Sorunlar sınır bütünlüğüyle çözülmeli. Atılan yanlış adımları kendilerine söyledik. Referandum kararının yanlış olduğunu kendilerine söyledik. Bunu kendi ziyaretimde de dile getireceğim." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi ile birlikte ortak basın toplantısı düzenliyor.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:



"Telafer'de DEAŞ'a karşı başlatılan mücüdeleden mutluluk duyuyoruz. Irak'ın DEAŞ karşısındaki başarısı memnuniyet verici.



Telafer'in toprak bütünlüğü önemli. Telafer'deki Türkmen kimliği korunmalı. Terörün her türlüsüne mücadeleyi ortak sürdüreceğiz. PKK'nın da Irak'tan temizlenmesi için Irak'la birlikte hareket edeceğiz."

"Kürdistan referandumu"

"Erbil ile Bağdat arasındaki tüm sorunların Irak'ın sınır ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki Erbil'in haklarının verilmesi de önemli. Biz de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni DEAŞ'a karşı her zaman destekledik. Ancak Erbil'in attığı yanlış adımların da ne kadar yanlış olduğunu kendilerine söyledik"



"Kerkük'te bölgesel yönetimlere kendi bayraklarının çekilmesi yanlıştır. Aynı şekilde referandum kararının da yanlışlığını kendilerine defalarca söyledik. Kararın yanlış olduğunu Erbil'de de dile getireceğim"



Bir gazetecinin, "IKBY referandum kararından geri adım atmayacağını söylüyor. Bir sonraki durağınızda Erbil'e gideceksiniz. Oradan nasıl bir tepki bekliyorsunuz? " sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Erbil'den beklentimiz çok net ve sadedir. Erbil'den beklentimiz referandumun iptal edilmesidir. Bağdat da bu konuda çabalarını sürdürüyor. Ancak belirtmek isteriz ki Irak'ın birlik ve beraberliği, toprak bütünlüğü çok önemli. Bunu kendi ziyaretimde de dile getireceğim."