T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan aile pozu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu her yıl olduğu gibi yeni yıla baba evinde girdi

01 Ocak 2019 02:33

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu her yıl olduğu gibi yeni yıla baba evinde girdi. Tüm aileyle bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, aile fotoğrafı çektirdi.
Yeni yıla her yıl baba evinde giren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geleneğini bu yıl da bozmadı. Baba Osman Çavuşoğlu, ağabeyleri Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Çavuşoğlu, kardeşleri Uğur Çavuşoğlu, Şükrü Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ve ailenin diğer ferleriyle Türkler Mahallesi’ndeki baba evinde bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, ailesiyle poz verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKALANYA Antalya DHADIŞİŞLERİ Bakanı MevlütTümBakanYeniDışişleri Bakanı MevlütBaba OsmanAlanyaspor Başkanı HasanAhmetUğurHülyaTürkler MahallesindekiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24