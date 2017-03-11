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Bakan Çavuşoğlu'na Hollanda'da miting izni yok

Belediye başkanı: Çavuşoğlu'nun diplomatik dokunulmazlığı var ve biz ona saygı göstereceğiz fakat...

11 Mart 2017 01:14

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda Rotterdam'da cumartesi günü yapmayı planladığı referandum mitingine izin verilmedi.

Reuters’ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda Rotterdam'da cumartesi günü yapmayı planladığı referandum mitingine izin verilmedi. Kararı, kentin belediye başkanı Ahmet Aboutaleb açıkladı.

Aboutaleb, "Çavuşoğlu'nun diplomatik dokunulmazlığı var ve biz ona saygı göstereceğiz, fakat kamuya açık alanlarda gerçekleşecek etkinlikleri yasaklamak için başka araçlarımız var" açıklamasını yaptı.

 

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