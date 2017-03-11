Bakan Çavuşoğlu'na Hollanda'da miting izni yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda Rotterdam'da cumartesi günü yapmayı planladığı referandum mitingine izin verilmedi.

Reuters’ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda Rotterdam'da cumartesi günü yapmayı planladığı referandum mitingine izin verilmedi. Kararı, kentin belediye başkanı Ahmet Aboutaleb açıkladı.

Aboutaleb, "Çavuşoğlu'nun diplomatik dokunulmazlığı var ve biz ona saygı göstereceğiz, fakat kamuya açık alanlarda gerçekleşecek etkinlikleri yasaklamak için başka araçlarımız var" açıklamasını yaptı.