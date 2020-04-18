Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 342'ye yükseldi
Çavuşoğlu, 72 ülkeden 105 sefer planlandığını açıkladı
18 Nisan 2020 21:32
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, "Yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 342'ye yükseldi. 72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Çavuşoğlu, Covid-19 nedeniyle bizim çağrımız üzerine önümüzdeki hafta İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi toplanacak açıklamasını yaptı.