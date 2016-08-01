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Dünya

Bakan Çavuşoğlu: Vizesiz seyahat hakkı verilmezse sığınmacı anlaşmasını tanımayız

"Vizesiz seyahat için kesin bir tarih bekliyoruz"

01 Ağustos 2016 11:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat edebilmelerini sağlayacak düzenleme için ekim ayına kadar süre verdi. Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanınmaması durumunda 18 Mart tarihinde imzalanan geri kabul anlaşmasının dikkate alınmayacağını söyledi.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine konuşan Çavuşoğlu, sığınmacı anlaşmasının Türkiye'nin özverili çabaları sonucu işlediğini kaydeden Çavuşoğlu, 18 Mart tarihinde imzalanan anlaşma gereği, Türk vatandaşlarına sağlanacak vize muafiyetine bağlı olduğunu söyledi.

 

Net tarih bekleniyor


Türkiye'nin bu beklentisinin bir tehdit olarak algılanmaması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Şayet vize serbestisi sağlanmazsa, geri kabul anlaşması ve 18 Mart mutabakatından geri adım atmak zorunda kalacağız" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk hükümetinin vize serbestisi için kesin tarih beklendiğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Bu Ekim ayı başı ya da ortası olabilir, fakat biz kesin bir tarih bekliyoruz" dedi.
 

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