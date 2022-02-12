Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'daki gelişmelere dair "Rusya işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor. Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu son günlerde Ukrayna kriziyle ilgili çıkan haberlerle ilgili olarak, "ABD kısa sürede geniş çaplı bir savaş olasılığına dikkat çekiyor. Bizim konuştuğumuz Rusya ve Belarus kaynakları ise bunu reddediyor. Belarus üzerinden Ukrayna'ya saldırılacağı hakkında haberler çıktığını Belarus kaynakları reddediyor. Tansiyonu düşürücü çalışmalara odaklanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bir görüşmede, bir iki mektuplaşmada bu sorunların çözülmesini beklemek gerçekçi değil"

"Rusya'nın her an işgal edebileceğini Batılı medyalar daha önce de söylemişti. ABD kısa sürede geniş çaplı bir savaş olasılığına dikkat çekiyor. Bizim konuştuğumuz Rusya ve Belarus kaynakları ise bunu reddediyor. Belarus üzerinden Ukrayna'ya saldırılacağı hakkında haberler çıktığını Belarus kaynakları reddediyor. Tansiyonu düşürücü çalışmalara odaklanmamız lazım. Rusya'nın NATO ile mektuplaşmaları oldu. Bir görüşmede, bir iki mektuplaşmada bu sorunların tamamının çözülmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım değil."

Dışişleri Bakanlığı, savaş riskinin arttığı Ukrayna'ya seyahatla ilgili bugün uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" açıklamasında bulunmuştu