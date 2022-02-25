Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine başlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliyelerin başladığını söylerken, toplamda 20 bin civarında vatandaşın 16 binine ulaşıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Kara yoluyla vatandaşlarımızı taşıma kararı aldık" diye konuşan Çavuşoğlu, "Yarından itibaren tahliyelerimize hız vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Batının iyi bir sınav vermediği ortada"

Bakan Çavuşoğlu, "OECD'de de bazı kararlar alınacağını öğrendik" derken, "Batının iyi bir sınav vermediği ortada. Bu saldırı önlenseydi iyi bir sınav verilmiş olurdu" diye konuştu.