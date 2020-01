Bakan Çavuşoğlu: Trump'ın bu sözünü tutmasını beklemek en doğal hakkımız (3)

HORTUMDA ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE 10 MİLYON TL\'LİK YARDIM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'da Ak Parti\'nin Muratpaşa İlçe Teşkilatı\'nın kongresinde partililere seslendi. Antalya Kültür Merkezi\'ndeki kongreye Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın, Atay Uslu ile İl Başkanı Rıza Sümer ve çok sayıda partili katıldı. Kongrenin divan başkanlığını Ak Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş yaptı.

\'KÜÇÜK MOSKOVA GAZİPAŞA AK PARTİ\'DEYSE, MURATPAŞA DA OLUR\'

Kongrede Muratpaşa ilçesiyle ilgili konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 2004 seçimlerinde Muratpaşa\'da seçimin kılpayı kaybedildiğini belirtti. Gazipaşa ilçesinin \'Küçük Moskova\' olarak anıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, değerlendirmesini bunun üzerinden sürdürerek, Muratpaşa\'da da Ak Parti\'nin kazanabileceğini söyledi. Bakan Çavuşoğu, şunları kaydetti:

\"İnsanımız hizmetin kıymetini bilir ve o yüzden olmaz olmaz denilmemesi gerekiyor. Gazipaşa\'nın eski adı neydi biliyor musunuz? Küçük Moskova\'ydı. Neden? Hep aşırı sol hâkim olurdu. Bu 12 Eylül öncesi de böyleydi, ortaokul- lise yıllarımdan biliyorum, 12 Eylül sonrasında da böyleydi. Peki şu anda Gazipaşa Belediyesi kimde? Son iki seçimde Gazipaşa\'da birinci parti kim? Ak Parti. Gazipaşa gibi bir yer bugün Ak Parti\'de ise Muratpaşa da Ak Parti\'de olur arkadaşlar, hanımlar, beyler, gençler.\"

10 MİLYON TL YARDIM

Antalya\'nın batı ilçelerinde yaşanan hortum felaketi ve zarar gören çiftçileri de hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, hükümet olarak bu afette zarar gören çiftçiler için 10 milyon liralık yardım kararı aldıklarını açıkladı. Kentte tarihte görülmemiş bir doğal afet yaşandığını kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, \"Allah beterinden saklasın. Ama tedbirimizi de almamız lazım. Bu afetten dolayı bu sigorta sistemini tekrar gözden geçirmemiz gerektiğini söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız talimatlar verdi. Bu afetten etkilenen hemşehrilerimize yardım etme kararı aldık. 10 milyon TL yardım yapacağız. Bu yardım gelmeye, dağıtılmaya başladı. Büyükşehir Belediyemiz de her haneye bir miktar yardım yaptı. Aynı şekilde buradaki imkânlarımızı seferber ettik\" dedi.

TARSİM\'DE DÜZENLEMELER YAPILACAK

Hortum felaketi sonrası çiftçi sigorta sistemi TARSİM\'le ilgili düzenlemeler yapılması yönünde kararlar alındığından da bahseden Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızla görüştük. TARSİM dediğimiz sigorta sisteminin kapsamını genişleteceğiz, kolaylaştıracağız. Her çiftçimiz ve her ürünümüz sigortalı olacak. Allah korusun bir doğal afet olduğu zamanda vatandaşlarımız \'ne olacak halim\' demeyecek. Bu düzenlemeleri de tekrar gözden geçireceğiz. Her şerde bir hayır vardır diyoruz.\"

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

FOTOĞRAFLI