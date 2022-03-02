Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2 bin 604 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 50 oldu" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'daki Türklerin tahliye işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Bugün Kiev, Harkiv, Odesa, Zaporijya ve Lviv'den Can Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2 bin 604 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 50 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" dedi. (DHA)