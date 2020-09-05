Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı'na tepki: AB ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz'un temsil ettiği ideolojidir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un Türkiye'yle ilgili açıklamalarına tepki gösterirken, "Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz'un temsil ettiği çarpık ideolojidir" dedi.

Çavuşoğlu, aşırı sağcı Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un "Avrupa Birliği Erdoğan'ın tehdit ve şantajlarına izin vermemeli. "Erdoğan Batı Avrupa'daki Türkleri kendi amaçları için kullanıyor" açıklamalarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz'un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir" ifadelerini kullandı.

Kurz ne demişti?

Göçmen karşıtlığıyla bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler yöneltmişti.

AB üyesi ülkelerin Erdoğan'a karşı birlikte bir duruş sergilemediğini belirten Kurz, "Eğer Avrupa Türkiye'nin kendisine şantaj yapmasına izin verirse, bu son derece sorunlu bir durumdur. Kararlılıkla harekete geçen birleşik bir Avrupa Birliği istiyorum" demişti.

Erdoğan'ı "mültecileri silah olarak kullanmakla" suçlayan Kurz, "Bu yılın başlarında Erdoğan, AB'ye baskı yapmak için göçmenleri silah olarak kullandı. İnsanları Yunanistan'a gitmeye ve oradaki sınırlara akın etmeye çağırdı. Bu insanlık dışı bir davranış. Buna karşı kararlı adımlar atacak birleşik bir Avrupa Birliği istiyorum. Bunun neden olmadığını anlayamıyorum. Avrupa'nın dış sınırını savunan cephede yer alan Yunanistan ile dayanışma göstermeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.