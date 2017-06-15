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Bakan Çavuşoğlu Kuveyt'e gidiyor

Çavuşoğlu, diplomatik temaslarda bulunmak üzere bugün Katar'a gitmişti

15 Haziran 2017 00:26

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ve Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Katar temasları sonrası Kuveyt'e gitme kararı aldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gelen Çavuşoğlu ve Zeybekci, burada Dışişleri Bakanı Al Sani ile Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin rezidansında gerçekleşen ve 40 dakika süren görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladıkları ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.

 

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