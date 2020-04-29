Bakan Çavuşoğlu: Koronavirüs'le mücadelede dünyanın en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesiyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 'dünyada en fazla insani yardım yapan ülke olmasının yanı sıra yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede dünya genelinde en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülke olduğunu' belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde maske, tulum ve hızlı tanı kiti gibi çeşitli tıbbi malzemeleri Türkiye'den ilgili ülkelere taşıyan uçağın fotoğrafını paylaşarak "Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olmamızın yanı sıra, en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesi de Türkiye! Şimdi birlik olma zamanı" ifadesini kullandı.

Diplomatik kaynaklar, Çin ve ABD'nin ardından Türkiye'nin, salgınla mücadele çerçevesinde diğer ülkelere en çok tıbbi destek veren üçüncü ülke olduğunu bildirdi.

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