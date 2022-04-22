Bakan Çavuşoğlu: Endonezya ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefi için çalışmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya ile ticari ilişkilerin artmasını istediklerini belirterek, "Geçen yıl bir önceki yıla göre ticaret hacmimiz yüzde 50 arttı ve 2,16 milyar dolar oldu. Liderlerimizin belirlediği 10 milyar dolarlık hedefimiz var; bu hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile birlikte Çankaya’da Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Endonezya dostluğunun 15’inci yüzyıla dayandığını belirterek, "Aramızdaki coğrafi mesafeye rağmen dostluğumuz güçlenerek devam etti. 2011’de ilişkilerimizi stratejik ortalık düzeyine çıkardıktan sonra geçen 10 yılda iş birliğimiz her alanda hızlı bir şekilde ilerledi, gelişti. Klasik ikili ilişkilerin yanında küresel konularda yakın iş birliği ve istişare halindeyiz. G-20 ülkeleri olarak ticari ve ekonomik ilişkiler gündemimizdeki öncelikli konulardan bir tanesi" dedi.

"10 milyar dolarlık hedefimiz var"

Bakan Çavuşoğlu, Endonezya ile ticaretten sanayiye birçok alanda iş birliklerini geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını da yapmış olduk ve bu ziyaretin sonuç odaklı, verimli geçmesini arzu ediyoruz. İmzalayacağımız 20’ye yakın belge var. Ekonomik iş birliğimiz, ticaretimiz hızlı bir şekilde artıyor. Geçen yıl bir önceki yıla göre ticaret hacmimiz yüzde 50 arttı ve 2,16 milyar dolar oldu. Liderlerimizin belirlediği 10 milyar dolarlık hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu hedefe daha kolay ulaşabilmek için, ticaretimizi artırmak için Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Antlaşması’nı en kısa sürede imzalamak istiyoruz ve bu doğrultu da yine çalışıyoruz" diye konuştu.



Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkinin çok eskiye dayandığına vurgu yaparak, "Bu ilişkiler daha da güçlenerek artmaya devam edecek. Ticaretimiz her sene artarak devam edecek" dedi. (DHA)