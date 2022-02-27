Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Guterres'le Ukrayna'yı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Ukrayna'daki insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alındı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan Çavuşoğlu ve Guterres görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki insani durum ve ateşkesin sağlanması hususları ele alınmıştır" denildi