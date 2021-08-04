Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'dan 1, İsrail'den 2 uçak yarın geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve düşük nem oranının yangını söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, havadan ve karadan mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Ekiplerin zorlu mücadele verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Manavgat'taki yangınlarda 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle çalışmayı sürdürdük. Ekiplerimiz cansiperane çalışıyor. Kontrol altına alınan bölgelerde soğutma çalışması yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Farklı ülkelerden uçak, helikopter ve ekipmanların geldiğini bildiren Çavuşoğlu, "Bir şirketimizin, İsrail'deki bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek. Uçuş izinleriyle ilgili tüm işlemleri tamamladık." diye konuştu.

"Ukrayna'dan gelen helikopterler çalışmalara başlayacak"

Azerbaycan'dan daha önce gelen ekibin Muğla bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler." ifadesini kullandı.

Özel bir şirketten helikopter kiraladıklarına değinen Çavuşoğlu, "Ukrayna'dan özel şirketten bulup da kiraladığımız 4 helikopter Isparta Havalimanı'na indi. Bu akşamdan itibaren yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlayacak." dedi.

Bazı ülkelerin yardım göndereceğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada ve Japonya, Kızılaç ve Kızılay Federasyonlarından bazı yardım teklifleri geldi. Bu ülkelere ihtiyaçlarımızı söyledik. Uçak ve helikopter, havadan desteğe ihtiyaç olduğunu söyledik. O ülkelerden yanıt bekliyoruz. İhtiyaca göre gelen önerileri değerlendireceğiz."