Bakan Çavuşoğlu: Artık topu taca atma devri bitti; FETÖ'nün iadesini istediğimizi söyledik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington-Ankara hattındaki ilişkileri normalleştirmek için kurulan ve cuma günü toplantısı yapılan mekanizma hakkında açıklamada bulundu. "FETÖ’nün iadesini istediğimizi dile getirdik" diyen Çavuşoğlu, Adalet Bakanlığı'ından gelen belgelerin, Dışişleri Bakanlığı üzerinden ABD Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlara iletildiğini belirterek, "Şimdi ise bu çalışma grubu ile artık bu konularda oyalama devri, topu taca atma devri bitti. Çalışma grubunda hangi delile itiraz ediyorsanız bize söyleyin diyoruz. Niye bugüne kadar iade etmediniz, niye bir soruşturma başlatmadınız?" diye sordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanarak soruları yanıtladı. Çavuşoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

"FETÖ'nün önde gelenlerini getirdik"

"2 sene önce meydana gelen hain darbe girişiminden sonra bu darbe girişimini unutturmayacağımızı söylemiştik. Bu hainlerden nerede olursa olsun içeride ve dışarıda hesap soracağımızı da söylemiştik. İki yıldır bu hainlerin izindeyiz. Yurt dışında çok sayıda ülkeden FETÖ'nün önde gelenlerini getirdik. Bunların bazıları basına yansıdı, bazıları yansımadı. Çok sayıda ülkeden 100'den fazla önde gelen FETÖ'cüyü ülkemize getirdiğimizi söyleyebiliriz.

"Avrupa ülkelerinde iki yıldır mücadele ediyoruz"

"Özellikle Avrupa ülkelerinde iki yıldır bir mücalemiz var. Bu mücadele ne maalesef istediğimiz sonucu getirmedi. Son 5-6 aydır ABD’de bazı hareketlilikler görüyoruz. FETÖ ile ilgili FBI’ın başlattığı soruşturmaları gerçekten anlamlı buluyoruz fakat bu soruşturmaların sonuç alıcı ve gerçek soruşturma olmasını istiyoruz. Dışişleri Bakanına bunu söyledik. Bu süreci takip ediyoruz.

"Cuma günkü toplantıda FETÖ'nün iadesini istedik"

"Cuma günü Ankara'da bir toplantı gerçekleşti. ABD ile ilişkileri tekrar normalleştirmek için üç tane çalışma grubu oluşturduk. Birincisi Münbiç ve Suriye ile ilgili. İkincisi konsolosluk işleri ve hukuki işler, yani FETÖ'nün de içerisinde olduğu çalışma grubu. Üçüncüsü ise PKK ile Irak'ta mücadele ile ilgili. FETÖ meselesinin de içerisinde bulunduğu çalışma grubu Cuma günü Ankara'da toplandı. Ve burada net bir şekilde ABD'nin bizi oyalamaması gerektiğini, verdiğimiz delillerin gerçek deliller olduğunu ve uluslararası hukuka ve ilgili anlaşmalara uygun bir şekilde FETÖ'nün iadesini istediğimizi dile getirdik. Cumhurbaşkanımız NATO zirvesinde bunu Trump'a iletti. Biz bunun peşindeyiz.

"2 yıl boyunca anlattıklarımızı kendi araştırmalarıyla görmeye başladılar"

Almanya'da FETÖ'nün karanlık bir örgüt olduğuna dair raporlar çıkmaya başladı. 2 yıl boyunca anlattığımızı kendi araştırmaları sonucu görmeye başladılar. FETÖ karanlık bir örgüttür, bir terör örgütüdür. Dünyanın 360'tan fazla ülkesinde network'a sahip olan karanlık bir örgüttür. Birçok Afrika ülkesi de bu tehlikeyi gördü, FETÖ'yü ülkelerinden çıkardılar, okullar kapanıyor, dernekler kapanıyor.

"Artık topu taca atma devri bitti"

"Şimdi seçimler geçti. Muharrem İnce'nin söyledikleri seçim atmosferinde kampanya süresince söylediği bir sözdür. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Bunlar geçti. Biz ABD'ye çok sayıda delil verdik. Ve Adalet Bakanlığı'ımızdan gelen belgeler, Dışişleri Bakanlığı üzerinden ABD Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlara iletilmiştir. Şimdi ise bu çalışma grubu ile artık bu konularda oyalama devri, topu taca atma devri bitti. Çalışma grubunda hangi delile itiraz ediyorsanız bize söyleyin diyoruz. Niye bugüne kadar iade etmediniz, niye bir soruşturma başlatmadınız? Bu delillerden hangisi yanlış, hangisi eksik, nerede problem var? Bu soruları cevaplamıyorsanız da o zaman neden bizim talebimizi yerine getirmiyorsunuz? ABD ile beraber bu şekilde çalışmaya başladık. ABD'lilerin bize en son söyledikleri; 'Sizden gelen belgeleri ciddi şekilde ele alıyoruz.' En baştaki yönetime topu atıyorlar, onlar inceledi vs. diye. Belge üzerinden konuşmak gerek. Esasen ABD'nin kendisi, kendi ülkesinde yaşayan ve her hareketini takip ettikleri bir kişinin kimle görüştüğünü ve ne yaptığını bizden çok daha iyi bilir. Üstelik bu hain darbe girişimini FETÖ adına koordine edenlerin ABD havaalanına geldikleri zaman pasaport ve gümrük kontrolünde FETÖ'ya yani Pensilvanya'ya gideceklerini de itiraf etmişlerdir. Artık ABD'nin bahane bulmaması, bizim taleplerimizi yerine getirmesi gerekiyor."