Bakan Çavuşoğlu, Arakan için Kofi Annan'la görüşecek (3)

BAYRAMLAŞMA TÖRENİNE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya İl Başkanlığı\'nın düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Törene Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Parti önüne kurulan stantta konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Kenetlenmeleri gerektiğini belirten Çavuşoğlu, \"Siyasette, davada biz var, ben yok. Ben bakanım, ben buyum, şuyum olmaz. Paylaşacağız, yükü de paylaşacağız. Bencillikle olmaz, fitne yapmayacağız ve fitneye kanmayacağız. Birbirimizin arkasından konuşmayacağız. Samimi, içten olacağız. Ak Partiliye bu yakışır. Bu milletin bizden beklentisi var\" diye konuştu.

\'BİZ SUSARSAK HİÇ KİMSE KONUŞMAZ\'

Türkiye\'de 3 milyon Suriyeli olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, \"Güçlü olmazsak onlara nasıl bakacağız? Onlar niye ülkelerini terk etti? Bombalardan, terörden kaçtılar. Onlar da sıcak yuvalarında kalmak isterlerdi ama yok. Onlar emanet, onlara o gözle bakmamız lazım\" dedi.

ALMANYA\'YA SERT TEPKİ

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bayramlaşma töreninde yer alan Almanya\'nın Aşağı Saksonya Eyaleti Milletvekili Mustafa Erdoğan\'ın Almanya\'nın çifte standardını, iki yüzlülüğünü en iyi gören kişi olduğunu söyledi. Almanya\'da Türkiye\'ye muhalefetsen, Erdoğan\'a saldırırsan baş üstünde tutulduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'yi ve Ak Parti\'yi savunursan, Erdoğan\'ın liderliğini savunursan sen kötüsün. Hani demokrasi, hani fikir özgürlüğü nerede? Sen hep ders vermeye kalkıyorsun, hep baskı, zulüm. Ben Mustafa Erkan kardeşimle gurur duyuyorum. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Artık Türkiye ile ilişkilerinizi sürdürmek için Türkiye\'ye saygı duyacaksınız. Eşit bir ortak gibi göreceksiniz. Türkiye\'nin patronu olmadığını anlayacaksınız. Türkiye\'den bir netice alacaksınız, saygı duyduğunuzu göstereceksiniz. Bunu yavaş yavaş öğreteceğiz. Hazımsızlık var doğru, ama bu problemim değil ki. Ben çalışıyorum ve kimseyi de kötülemiyorum. Türkiye\'nin düşmanca politikasını gördünüz mü diye sordum, yok. Peki siz Türkiye\'den ne istiyorsunuz, dert başka, alışacaklar. Biz yine ilişkilerimizi yoluna koyacağız. Seçimler gelir geçer, yapılan popülizm geride kalır. Sağlam duracaksın, ilkelerinden vazgeçmeyeceksin. Erdoğan\'ı kıskanacağınıza örnek alın. 16 senedir neler yapmış, nasıl Türkiye\'yi güçlendirmiş, popülizm yapmadan seçim kazanmış gel örnek al.\"

Çavuşoğlu konuşmasının ardından beraberindekilerle partililerle bayramlaştı, karanfil dağıttı.

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