Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da nikah törenine katıldı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Avni Aksoy ile NTV muhabiri Sibel Atasoy\'un düğününe katıldı, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Avni Aksoy ile NTV muhabiri Sibel Atasoy\'un Kundu\'daki bir otelde gerçekleştirilen düğününe katıldı. Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kıydı. Aksoy ve Atasoy çiftinin nikah şahitliğini ise Bakan Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni yaptı. Başkan Türel, gelin Sibel Atasoy ile uzun yıllar beraber gazetecilik yaptıklarını, Aksoy ile de Antalya\'daki görevi nedeniyle sık bir araya geldiğini aktardı. Türel, nikahı kıydıktan sonra da nikah cüzdanını çifte vermesi için Çavuşoğlu\'na takdim etti. Çifti kutlayan Çavuşoğlu, gazeteci Atasoy\'un Antalya\'da kendilerini yakından takip ettiğini, Avni Aksoy\'un görevini başarıyla yürüten bir diplomat olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, nikah defterini de gelin Sibel Atasoy\'a verdi. Nikah cüzdanını alan Atasoy\'un ilk işi damat Aksoy\'un ayağına basmak oldu. Düğün, müzik eşliğinde devam etti.

FOTOĞRAFLI