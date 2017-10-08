Bakan Çavuşoğlu: Amacımız İdlib'de çatışmaları önlemek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye\'nin İdlib kentine yönelik harekatla ilgili, \"Amacımız, çatışmaları tamamen önlemek ve siyasi süreci kolaylaştırmak\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti\'nin 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'nda gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bugün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefon görüşmesinde Kuzey Irak, Suriye ve İdlib\'i ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Çavuşoğlu, \"İdlib\'deki konu şu, yani biz Astana\'da bir mutabakata vardık. Neden, bu bölgelerde çatışmayı önlemek istiyoruz. Yani çatışmasızlıklar bölgesi ya da gerginlikleri azaltıcı bölge. Tabii burada belli bölgelerde Rus, İranlı gözlemleciler olacak, İdlib içinde de bizim gözlemciler olacak. Elbette İdlib içinde bizim gözlemcilerimiz de güvenli olan yerlerde olacak ki; herhangi bir risk olmasın. Amacımız gözlemciler sayesinde herhangi bir ihlali önleme ya da ihlal olursa da kimin yaptığını tespit etmek. Çünkü herkesin garantörlüğü var. O nedenle, yani İdlib\'de zaten ağırlıklı olarak Özgür Suriye Ordusu ve değişik bölgelerden biliyorsunuz, Halep\'ten gelen siviller var, ama her yerde olduğu gibi bu bölgede de radikal unsurlar vardır\" dedi.

\'AMAÇ SİYASİ SÜRECİ KOLAYLAŞTIRMAK\'

Havadan gelişi güzel bombalama yapmamaları konusunda Rusya ve diğer ülkeleri uyardıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

\"Çünkü siviller de ölüyor.\' Varsa bir yerde terörist, onun tespit edilip, onunla mücadelenin yapılması lazım. Yani sivilleri ya da ılımlı muhalefeti gelişi güzel bombalamanın bir faydası yok, hatta oradaki insani yardımı ulaştıran bazı örgütlerin de temsilcilerin yaralandığını da bugün bana Rex Tillerson söyledi. Amacımız, çatışmaları tamamen önlemek ve siyasi süreci kolaylaştırmak. Astana bir yerde güven artırıcı önlemler için, çatışmaların, durdurulması için bir platform ama, amacımız şimdi Cenevre sürecini canlandırmak. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura da bunun için çalışıyor. Biz de kendisine destek veriyoruz.\"

\'SAHADAKİ DURUMU ASKER VE İSTİHBARAT BİRLİKTE DEĞERLENDİRECEK\'

Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib konusunda bir takvim var mı? sorusuna ise \"Arazideki, sahadaki durumu istihbaratımız ve askerimiz birlikte değerlendirecekler. Ona göre adımlar atılacak\" diye yanıt verdi.