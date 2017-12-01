Bakan Çavuşoğlu, ağabeyi ile girdiği penaltı iddiasına kaybetti

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ağabeyi Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile girdiği penaltı iddiasını kaybetti.

Bir dizi ziyaret için memleketi Antalya’nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Bakan Çavuşoğlu, Başhekim Tevfik Yazan’dan hastane hakkında bilgi aldı.

Hastane ziyaretinin ardından Aytemiz Alanyaspor Kulübü\'ne geçen Bakan Çavuşoğlu’nu, aynı zamanda ağabeyi olan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Burada, altyapı takımları için yapılan suni çim sahayı inceleyen Bakan Çavuşoğlu, sahadaki bir grup öğrenciyle de sohbet etti, bir kız öğrenciyle voleybol oynadı. Bakan Çavuşoğlu, kaleye geçen yeğeni Avukat Emirhan Çavuşoğlu\'na da penaltı attı. Daha sonra topun başına ağabeyi Hasan Çavuşoğlu geçti. Bakan Çavuşoğlu, ağabeyi Hasan Çavuşoğlu\'na seslenerek 5 penaltıdan 4\'ünü gole çevirmesi halinde gömlek hediye edeceğini söyledi. Başkan Çavuşoğlu, oğlu Emirhan\'ın koruduğu kaleye kullandığı 5 penaltı atışından 4\'ünü gole çevirdi.

BAŞARILAR DİLEDİ

Bakan Çavuşoğlu daha sonra antrenman sahasına geçerek teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu, teknik direktör Safet Susic\'e \"Maçlarınızı beğenerek izliyor ve sizlerle gurur duyuyoruz. Her zaman arkanızdayız\" dedi. Oyuncular ve teknik ekibe başarılar dileyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra tesislerden ayrıldı.

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