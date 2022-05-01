Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 25 Mayıs'ta İsrail'e gideceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İsrail Büyükelçiliği açma konusunda; "İsrail’e 25’inde gideceğiz. O ziyarette Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Sibel Erdem'e konuşan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti, Mısır ile devam eden diplomatik süreç ve bazı ülkelerin Osman Kavala kararına yönelik tepkilerini değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Mısır ile Türkiye arasında devam eden diplomatik süreç

"Mısır ile süreç daha önce başladı ama biraz daha yavaş ilerliyor. Mesela BAE ile başladı ve çok hızlı devam etti. Aynı şekilde Bahreyn’le de öyle. Suudi Arabistan ile de başlayan bir süreç vardı bizlerin görüşmeleri oldu. Sonuçta, bu ilişkilerimizin normalleştirme stratejimizin bir parçası. Mısır da öyle. Bakan yardımcısı ve bakan düzeyinde de olabilir. Temaslarımızı artıracağız. Uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama prensibini uyguluyoruz."

Suudi Arabistan ziyareti ve Cemal Kaşıkçı dosyasının devredilmesi

"Suudi Arabistan gezisine baktığımızda ticaret, turizm, yatırımlar, eğitim, sağlık… Hangi alanlarda işbirliği gelişecek katılan bakanlara bakarak kolayca söyleyebilirsiniz. Bütün alanlarda ilişkileri geliştirecek bir ziyaret."

"Kanunlar, anayasalar, yasalar gayet açık. Başında Suudi Arabistan teklif ettiği halde bizimle iş birliği yapsaydı, o zaman bu iş çözülecekti."

Osman Kavala kararı ve gelen tepkiler

"Gelen tepkilerin sebebini anlıyoruz. Fonladıkları ve kullandıkları kişi hapse girdi. Türkiye’de yargı işliyor. Dünyada her ülkede yargı kararları eleştirilebilir. Ama neticede yargı işliyor. Peki Türkiye’de hapse giren çıkan birçok insan da var. Neden bu kişinin üzerinde bu kadar çok duruyorlar. Neden bir kişi bu kadar önemli. Çünkü fonladıkları ve kullandıkları bir kişi. Kullandıkları argüman da ilginç. Muhalefeti susturmak istiyorlar diyorlar. Bu adamın siyasi partisi mi var? Muhalefet partileri yok mu? Arkasında kim var belli. ABD’de Kongreyi basanlara kimse özgürlük diyor mu? Gezi olaylarında ne dediler? Hedefimiz hükümeti devirmek. Bir yerde engellemek bile büyük bir suç. Bir yerde halkın oyuyla seçilmiş hükümeti vandalizm yoluyla devirmek… Suçlamalar çok ağır. Özellikle neden bu insanın üzerinde bu kadar duruyorlar."

İsrail ile ilişkiler

"İsrail’e 25’inde gideceğiz. O ziyarette Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz."