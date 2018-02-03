Bakan Çavuşoğlu: ABD, önce PYD ve YPG'ye verdiği desteği kesmeli

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD\'nin Hamas lideri İsmail Haniye\'yi terör listesine almasını değerlendirerek, \"ABD terör konusunda bu kadar hassas ise öncelikle PYD ve YPG\'ye verdiği desteği kesmelidir. Bu karar, terör konusunda ABD\'nin çifte standardının başka bir yönüdür\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Antalya\'da, Belek bölgesindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin soruları öncesi iki mevkidaş, Türkiye\'nin Filistin\'e verdiği 3.5 milyon dolarlık hibe antlaşmasını imzaladı. İmzanın ardından iki bakan, açıklamalarda bulundu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinlilerin acısını ve davalarını kendi davaları gibi gördüklerini söyledi. Filistin davasını yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, ABD\'nin, Kudüs\'ün statüsünün değiştirilmesine yönelik kararının yanlış bir adım olarak yorumladı.

\'ABD ADİLLİĞİNİ YENİDEN KANITLAMALI\'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu\'nun Kudüs\'e yönelik aldığı kararın, ABD\'nin aldığı kararın sorumsuz ve adaletsiz olduğunu kanıtladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, \"Bağımsız Filistin devletinin tanınması için çaba sarf edeceğiz. Filistin üzerindeki kısıtlama ve zulmün sona ermesi için çabalayacağız. İllegal yerleşimler devam ediyor. Filistin toprakları zorla alınmakta ve çalınmaktadır. Bu haksızlığı durdurmalıyız. ABD gibi bir ülkenin İsrail ve Filistin arasında aracı olması için dürüst ve adil olmasını tekrar kanıtlaması lazım. ABD\'nin, Kudüs konusunda attığı adımlarla bu adilliğini kaybettiğini düşünüyoruz\" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI VATİKAN\'A GİDECEK

Bakan Çavuşoğlu, Vatikan\'daki dini lider Papa\'nın Filistin konusundaki söylemleri için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın Roma\'ya gideceklerini söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Vatikan\'ı ziyaret ederek Filistin tavrından dolayı Papa\'ya teşekkür edeceğini kaydetti.

\'GRUPLAR ARASINDAKİ AYRILIKLARI ÇÖZERSEK ZAFERLE AYRILIRIZ\'

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ise ülkesindeki gruplar arasında yaşanan görüş ayrılıklarının çözülmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi. Bu konuda azimli olduklarını belirten Maliki, \"Bu mesele bizim için önceliklidir. Filistin için komplolar devam ediyor. Birlikteliği sağlarsak, zaferle ayrılacağız\" dedi.

\'HANİYE KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR\'

ABD\'nin mültecilere yönelik yardımı keserek Filistin\'i zor durumda bırakmak istediğini dile getiren Maliki, bu konunun çözülmesi için Türkiye ile yakından çalışacaklarını aktardı. ABD\'nin Hamas\'ın lideri İsmail Haniye\'yi terör listesine almasını da değerlendiren Maliki, kararın kendileri için yok hükmünde olduğunu söyledi.

\'ABD, PYD ve YPG\'YE VERDİĞİ DESTEĞİ KESMELİDİR\'

Bakan Çavuşoğlu da Haniye\'nin söz konusu listeye alınması zamanlamasının manidar olduğunu ifade etti. Filistin\'de birlikteliğin sağlandığı bir dönemde bu kararın alındığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, \"Hamas\'ın siyasi büro şefi, bu listeye alınıyor. Hamas, 2005 yılından beri seçimlere katılmıştır. O günden bu yana siyasi zeminde hareket etmiştir. O seçim de AGİT tarafından gözlenen ve demokratik bir seçim olarak kayda geçmiştir. ABD terör konusunda bu kadar hassas ise öncelikle PYD ve YPG\'ye verdiği desteği kesmelidir. Bu karar, terör konusunda ABD\'nin çifte standardının başka bir yönüdür\" dedi.

\'MEHMETÇİK VE ÖSO SİVİLLER KONUSUNDA HERKESTEN DAHA FAZLA HASSAS\'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı\'na direkt karşı çıkamayanlar ve terör örgütüne sempatisi olanların başka yollarla operasyona karşı çıkmaya çalıştığını da söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Siviller hedef alınıyor gibi yanlış bilgilerle operasyona karşı olduğunu bildirmeye çalışıyorlar. Rejim, İdlib\'de ihlallerde bulunuyor, ama sesleri çıkmıyor. Terör örgütü, önce rejimin öldürdüğü, hatta Türkiye\'de kendi öldürdüklerinin fotoğraflarını paylaşarak kara propaganda yapmaya çalıştı. Ama bizim gerçekleri göstermemizle bu propagandan vazgeçmeye başladılar. Fırat Kalkanı operasyonu ile 2 bin kilometrekarelik alanı DEAŞ\'ten temizledik. Bu operasyon süresince sivillere uyarıda bulunmayanların, Afrin operasyonu sırasında sivilleri hatırlatması son derece ilginç. Hem Mehmetçik, hem de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), siviller konusunda herkesten daha fazla hassas.\"

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