Bakan Çavuşoğlu: ABD-İran arasında diyalog başlatılması konusunda çalışıyoruz

Sözcü'den Saygı Öztürk, gazetelerin temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu'nun açıklamalarını aktardı. Geçen yıl küresel açıdan kapsamlı değişim ve dönüşümler yaşandığını belirten Çavuşoğlu, “Türkiye ise Suriye ve Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdi, oyunları bozdu. Barış Pınarı Harekâtı ile de PYD/PKK'ya darbe vurdu. Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmayı imzaladık. Türkiye'yi izole etmeye çalışan ikili-üçlü çalışmaları boşa çıkardık” dedi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bölgenin barış ve istikrarına ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Bakan, ABD-İran gerginliğinin diplomasi yolu ile azaltılması için yoğun çaba içinde ve ilgili tüm taraflarla temas içinde olduğumuzu söyledi. Bunun için bazı ülkelerle de temasları sürdürdüklerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini anlattı.

"Yardım ulaştırmamız lazım, tüm ülkelerin desteği olmalı"

Binlerce kişinin Türkiye sınırına doğru geldiğini kaydeden Bakan, “Göç dalgası devam ederse, bu Türkiye'nin tek başına içinden çıkacağı sorun olmaz. Yalnız Türkiye'ye sığınanlar değil, bir de Suriye'de olup da zor koşullarda yaşayanlar var. Yardım ulaştırmamız lazım. Tüm ülkelerin desteği olmalı” görüşünde.

"Rusya ile anlaşamadığımız noktalar var"

Rusya ile ilişkilerde ise geçen yıla göre ilerleme sağladığını kaydeden Çavuşoğlu, “Ancak anlaşamadığımız noktalar da var. Suriye, Kırım ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü gibi. Şimdi Libya'da da iki önemli aktör haline geldik. Önemli olan diyaloğun sürmesi” dedi.

"Ateşkes sağlanmazsa Libya ikiye bölünür"

Libya'da, Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Deniz Yetki Alanları konusunda mutabakat zaptı imzalandı. Bunun BM'de tescil işlemleri devam ediyor. Ayrıca güvenlik ve askeri işbirliği muhtırası da imzalandı. Türkiye'nin, Libya için ne istediğini Bakan Çavuşoğlu şöyle dile getirdi:

“Türkiye, Libya'da ateşkesin sağlanması ve siyasi sürece dönüşüne yardımcı olmayı hedefliyor. Hafter yanlısı bazı ülkelerin açıklamalarının hiçbir geçerliği yok. Askeri öğrencilere dönük saldırı da, Hafter ve destekçilerinin barış istemediklerini, siyasi sürece değil, askeri çözüme inandıklarını gösteriyor. BM Genel Sekreteri ile de bu konuyu konuştuk. Siyasi çabalara en güçlü desteği Türkiye verecektir.”

"Karada bu savaşın kazananı olmaz"

Türkiye, Libya konusunda neler yapılabileceğini Tunus ve Cezayir'le de görüşüyor. Libya'da dengelerin Mısır savaş uçakları ve insansız hava araçları nedeniyle Hafter lehine olmasını Bakan Çavuşoğlu şöyle değerlendirdi:

“Karada bu savaşın kazananı olmaz. Eğer çatışmaları durdurmazsak uzun süre devam eder. Hele, Hafter güçleri Trablus'un içine girerse çok sayıda insan ölür. Libyalıların birbirlerini vurmaya başlaması kaos getirebilir, bölünmesine yol açabilir. Hafter, Trablus'a girmek istiyor ama püskürtülüyor.”

"Büyük bir parçalanma var"

Libya'ya, BM'nin barış gücü göndermesinin, bugünkü BM yapılanması içinde pek mümkün görünmediğini kaydeden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşlerini şöyle açıkladı:

“Birleşmiş Milletler'in, Barış Gücü gönderebilmesi için kararın Güvenlik Konseyi'nden geçmesi lazım. Orada büyük bir parçalanma var. Arzu ederiz tabii ki BM, Barış Gücü göndersin, çatışmalar dursun. Ama bugünkü yapısı içinde maalesef bu pek gerçekçi bir yaklaşım değil.”