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Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Kerry ve Makedonya Dışişleri Bakanı Poposki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

30 Eylül 2016 22:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Halep'teki durum başta olmak üzere, Suriye'de devam eden çatışmaların durdurulması ve Suriye'de ihtiyaç sahiplerine insani yardımların ulaştırılması konularında önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki ile gerçekleşen görüşmede ise önümüzdeki döneme ilişkin karşılıklı ziyaret takvimi ele alındı.

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