Bakan Çavuşoğlu 23 Ağustos'ta  Irak'a gidecek 

ANKARA,(DHA) -DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun 23 Ağustos\'ta Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere Irak\'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada Çavuşoğlu\'nun Irak ziyaretine ilişkin şöyle denildi:\" \"Sayın Bakanımız Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 23 Ağustos 2017 tarihinde Irak\'ı ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın, Bağdat\'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar Ebadi, Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle biraraya gelmesi, ardından Erbil\'e geçerek IKBY Başkanı Mesud Barzani ile bir görüşme yapması öngörülmektedir.\"