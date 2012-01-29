-Bakan canlı yayında haber sundu KAYSERİ (A.A) - 29.01.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Bizim anlayışımızda, hükümetimizin anlayışında, AK Parti'nin anlayışında yerel yönetimlerin birçok açıdan güçlendirilmesi esas. Yerel basın da bunun istisnası değil'' dedi. Yıldız, KayGrup bünyesindeki Kay TV, Kay Radyo ve Kayseri Haber Gazetesi'nin yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, siyasette, ticarette, sanayide, bilim dünyasında, üniversitelerde, turizmde, sportif faaliyetlerde örnek olan Kayseri'nin, basın dünyasında geri kalmasının da düşünülemeyeceğini söyledi. Kayseri'nin Türkiye'nin büyüme hızından daha hızlı büyüdüğünü ifade eden Yıldız, ''Buna ayak uydurabilmek için de mutlaka bütün faaliyetlerimizi birbiriyle yarıştıracağız. Bardağın dolu tarafı var, boş tarafı var. Dolu tarafı haber değeri taşımayabilir ama haberdir. Boş tarafı daha çok cazibesi yüksek olan haber niteliği taşıyan bir kavram. Biz eleştirilere açığız'' dedi. ''Demokrasilerde eleştiriye açık olduğunuz kadar, mutlaka yaptığınız işlerin de görünmesini istersiniz'' diyen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu yalnızca iktidar partisi adına değil, muhalefetin de üreteceği olumlu işler adına da doğrudur diye düşünüyorum. Muhalefetin de ürettiği doğru birşey varsa bunların mutlaka açıklanması lazım, ortak paydada, hem iktidarıyla hem de muhalefetiyle, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu çalışmaların Kayseri kamuoyuna aktarılması lazım. Artık, Kayseri marka şehir ve bu marka şehrin Kay TV ile daha da güçleneceği kanaatindeyim. Aslında Kay TV, Kayseri'nin en önce kurulan televizyonlarından bir tanesi. Yaklaşık 19-20 yıllık bir geçmişi var ama yeni yönetim anlayışıyla beraber belki daha objektif, tarafsız, kamuoyunu daha fazla aydınlatıcı bir misyon üstlenmek durumunda. Bu açıdan yeni yönetime başarılar diliyorum. İnşallah hem iş dünyamızın, hem de Kayseri'nin kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın bütün gerçeklerini daha çarpıcı şekilde ortaya koyacağı kanaatindeyim.'' -Yıldız canlı yayında haber sundu- Açılışın ardından binayı gezen Bakan Taner Yıldız, kamera karşısına geçerek Kay TV'de canlı yayında haber sundu. Prompterden akan haber metnini okuyan Yıldız, bu tarz haber metninin kendi konuşmasından daha kolay olduğunu belirtti. Kay TV Genel Yayın Yönetmeni Veli Altınkaya'nın ''Mehmet Ali Birand'tan daha iyiydiniz'' demesi üzerine Yıldız, ''Yok. Sayın Birand'tan daha iyi yapamam. Onun özgün yorumları, eleştirileri var. Yazıya bağlı olmaksızın yaptığı konuşmalar var. Tabi ki habercilik anlayışı açısından bence daha da pozitif birşey. Bizler de metne bağlı kalmaksızın konuşmalarımızı yapmaya ve izleyicilerle olabildiğince göz göze gelmeye çalışıyoruz ama spikerliğin de, özellikle kamuoyunda algılama yönetimiyle ilgilenen bütün insanların da tabi ve samimi haliyle bulunmalarının daha etkileyici olduğu kanaatindeyim'' diye konuştu. Yıldız, haber metninde geçen Türkiye'nin yeraltı kaynaklarına ilişkin olarak da ''Biz inandığımız ve ümit ettiğimiz için oralarda çalışmaya devam ediyoruz ama bu çalışmalar sonlanmadan herhangi bir haberin de biraz spekülatif yanının ağırlıklı olduğuna inanıyoruz. Bunu çok doğru bulmuyoruz. Olabildiğince şeffaflıkla, olanı doğru şekilde aktarmamız gerektiğine inanıyoruz. Ben yazılı metne saygı duyduğum için onu okudum ama genelde bizim yapımız, bulmadan, bulduk demiyoruz'' dedi. Yıldız, bir gazetecinin ''emekli olduktan sonra işiniz hazır'' demesi üzerine, AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır da Bakan Yıldız'ın çok güzel Türk Sanat Müziği söylediğini belirtti.