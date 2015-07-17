Bakan Canikli'den 'Yeşil Yol' açıklaması: Talepler doğal, gereken düzenleme yapılır

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, büyük tepki çeken 'Yeşil Yol' projesiyle ilgili açıklamalarda yaptı. Caikli "Projede yeşile zarar verir bir durum söz konusuysa kesinlikle gereken yapılır düzeltmeler yapılır. Güzergah değişikliği gerekiyorsa bu da yapılır, kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

Canikli, Giresun Adası'nı ziyaretinde bir gazetecinin Yeşilyol Projesi'ne gösterilen tepkilerle ilgili sorusu üzerine, "Yeşilyol aynı zamanda yeşile zarar vermeden buraların turizme açılmasının bir yansıması esas itibariyle" dedi.

Klasik yöntemle yollar yapıldığında yeşilliğin tahribatının ve zarar görmesinin söz konusu olabileceğini ifade eden Canikli, "Ama yayladan yaylaya yapacağınız böyle bir ulaşım hattı yeşil yol budur zaten, doğaya tabiata yeşile en az zarar verecek, 'zarar vermez' demek mümkün değil ama en az zararı verecek şekilde bir proje olarak dizayn edildi hayata geçirildi" ifadelerini kullandı.

'Talepler doğal, saygıyla karşılıyoruz'

Nurettin Canikli, Yeşilyol Projesi'ne Rize'de bazı itirazlar olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

Öncelikle şunu söyleyelim bütün vatandaşlarımızın bu tür taleplerini tepkilerini biz doğal karşılıyoruz, saygıyla karşılıyoruz. Vatandaşlar kendi açılarından haklı olduklarını düşündükleri bir alanda demokratik tepkilerini ortaya koyacaklar, bundan daha doğal bir şey olamaz. Biz bu çerçevede değerlendiriyoruz, saygıyla karşılıyoruz ama sonuç itibariyle en çok katkı o bölgeye Rize dahil olmak üzere Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun, Artvin, Gümüşhane. Belki eğer projede bu anlamda yeşile zarar verir bir durum söz konusuysa o vatandaşlarımızın iddia ettiği gibi bunda kesinlikle gereken yapılır, düzeltmeler yapılır, proje tadili gerekiyorsa o da yapılır güzergah değişikliği gerekiyorsa bu da yapılır bundan yana kimsenin kuşkusu olmasın.

Yeşilyol Projesi'nin tamamen yapılmaması şeklindeki bir talebin ne derece doğru olacağını bilemeyeceğini ifade eden Canikli, "Öncelikle o bölgede yaşayan insanlara hayatını orada ikamet eden insanlara büyük katkı sağlayacak olan bu proje, onlar açısından eğer durdurulması halinde bir olumsuzluk ortaya çıkaracaktır, meydana getirecektir" dedi.

'Yol yapılacak bölgedeki insanların düşünceleri çok önemli'

Canikli, yol yapılacak bölgedeki insanların düşüncelerinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Bakın bu ayrıntı belki çok gündeme gelmiyor ama hayatını orada ikame ettiren o zor şartlarda göç etmeyen orada kalan o toprakları adeta koruyan insanlara belki sormak gerekiyor" diye konuştu.

Nurettin Canikli, şunları kaydetti:

Romantik duygusal yaklaşımlarla elbette bunların da olması gerekiyor insanlar çocukluklarının geçtikleri orijinal haliyle kalmasını isteyebilirler bunu da saygıyla karşılıyoruz. Ama sonuç itibariyle hayat devam ediyor, medeniyetler gelişmeye devam ediyor, ekonomiler gelişmeye devam ediyor dolayısıyla bu gelişmeye paralel olarak da tabiatın da ona göre şekillenmesi gerekiyor. Şehirler niye ortaya çıkıyor bu kaçınılmaz dönüşümün ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkıyor, yoksa hiçbirimiz tabi ki bir beton yığınında oturmak istemeyiz hepimiz böyle yeşillikler altında kalabiliriz.

'Vatandaşların talepleri de dikkate alınacak'

Bölgedeki vatandaşlarla Yeşilyol Projesi ile ilgili konuşulacağını belirten Canikli, "Onların talepleri de dikkate alınacak elbette özellikle hassas olduklarını iddia ettikleri tabiata zarar verdiğini iddia ettikleri bu kısım özel olarak ilgilenilmesi gerekiyor. Varsa o konu üzerinde hassasiyetle durulacak ve gerçekten bu haliyle iddia edildiği gibi zarar veriyorsa bu proje zarar vermez hale getirilerek tamamlanması gerekiyor sonuç itibariyle o bölge insanları için yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.