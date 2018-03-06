Bakan Canikli'den Hatay'da harekat merkezine ziyaret

Ramazan ÇELİK- Ufuk AKTUĞ/HATAY, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı\'nın komuta edildiği Hatay 2\'nci Ordu Taktik Harekat Merkezi\'ni ziyaret etti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait uçakla Hatay Havalimanı\'na gelen Canikli, Hatay Valisi Erdal Ata ile birlikte 2\'nci Ordu Taktik Harekat Merkezi\'ne geldi. Burada Korgeneral Metin Temel\'den harekata ilişkin bilgiler alan Canikli, Zeytin Dalı Harekatı\'nın yönetildiği komuta merkezine geçerek incelemelerde bulundu. İnsansız Hava Araçları\'ndan (İHA) aktarılan görüntülerini inceleyen Canikli, giydiği askeri kamuflaşla harekata ilişkin gelen anlık bilgileri izledi. Canikli, buradaki ziyaretinin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne geçerek yaralanan askerleri ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Heyet daha sonra sınırın karakollarına hareket etti.



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