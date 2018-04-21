Bakan Canikli'den erken seçim yorumu: Uzatmanın anlamı yok

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, erken seçim kararının cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bir an önce geçmek için alındığını söyledi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AKP Giresun İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Canikli, erken seçim kararına ilişkin şöyle konuştu:

"Şimdi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik, bunu kabul ettik anayasa değişikliğiyle ama uygulamasını 2019 Kasımında yapacaktık. O tarihte yapılacak seçimlerden sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçecektik. Şu anda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulanmıyor, anayasayı değiştirdik kararı aldık ama sistem uygulanmıyor. Bir an önce bu sistemin hayata geçirilmesi, tatbik edilmesinin önemli olduğunu fark ettik. Neden? Ulaşmak istediğimiz, hayata geçirmek istediğimiz sistem cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ama şu anda tatbik edilen sistem yine parlamenter sistem. O sistemin tüm zafiyetleri ortada. Bunu da uzatmanın bir anlamı yoktu. Çünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en önemli özelliklerinden bir tanesi, çok hızlı ve çok hızlı karar alma mekanizmalarını içermesi. O nedenle bir an önce buna geçmek gerekiyor. Madem anayasayı değiştirdik, madem sistemi kabul ettik o zaman bunu uzatmanın, geciktirmenin çok fazla bir anlamı yok. Dolayısıyla erken seçim kararının alınmasının arkasında esas itibarıyla yatan temel faktör bu."