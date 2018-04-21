T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Canikli'den erken seçim yorumu: Uzatmanın anlamı yok

Bakan Canikli, erken seçim kararının cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bir an önce geçmek için alındığını söyledi

21 Nisan 2018 23:10

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, erken seçim kararının cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bir an önce geçmek için alındığını söyledi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AKP Giresun İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.  Canikli, erken seçim kararına ilişkin şöyle konuştu:

"Şimdi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik, bunu kabul ettik anayasa değişikliğiyle ama uygulamasını 2019 Kasımında yapacaktık. O tarihte yapılacak seçimlerden sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçecektik. Şu anda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulanmıyor, anayasayı değiştirdik kararı aldık ama sistem uygulanmıyor. Bir an önce bu sistemin hayata geçirilmesi, tatbik edilmesinin önemli olduğunu fark ettik. Neden? Ulaşmak istediğimiz, hayata geçirmek istediğimiz sistem cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ama şu anda tatbik edilen sistem yine parlamenter sistem. O sistemin tüm zafiyetleri ortada. Bunu da uzatmanın bir anlamı yoktu. Çünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en önemli özelliklerinden bir tanesi, çok hızlı ve çok hızlı karar alma mekanizmalarını içermesi. O nedenle bir an önce buna geçmek gerekiyor. Madem anayasayı değiştirdik, madem sistemi kabul ettik o zaman bunu uzatmanın, geciktirmenin çok fazla bir anlamı yok. Dolayısıyla erken seçim kararının alınmasının arkasında esas itibarıyla yatan temel faktör bu."

ETİKETLER

Nurettin CanikliMilli Savunma Bakanıerken seçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24