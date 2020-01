Bakan Canikli: TSK'da intihar oranları yüz binde 18'e kadar düşürüldü

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde (TSK) intihar oranının alınan tedbirlerle son yıllarda yüz binde 18\'e kadar düşürüldüğünü, TSK\'nın, tüm bu gayretleri ve sağlanan intihar oranındaki azalmayı asla yeterli bulmadığını ve bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun TSK\'da yaşanan intiharlar ile ilgili yazılı soru önergesini yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) intihar oranının, alınan tedbirlerle son yıllarda yüz binde 18\'e kadar düşürüldüğünü söyledi. TSK\'nın, tüm bu gayretleri ve sağlanan intihar oranındaki azalmayı asla yeterli bulmadığını ve bu konuda çalışmalar sürdürdüğünü belirten Milli Savunma Bakanı Canikli, \"En önemli parçasının, kendisini oluşturan insan unsuru olduğunun bilincinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, insan hayatına büyük önem vermekte, yaşam hakkı en temel hak olarak her türlü faaliyetin önünde tutulmaktadır. Personelinin sağlıklı bir şekilde görev yapması için gereken her türlü önlemler öncelikli olarak ele alınmaktadır. Özellikle Mehmetçiklerin sağlıklı bir şekilde askerlik hizmetlerini tamamlamaları için tüm imkanlar seferber edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri; sivil yaşantısından asker ocağına getirdiği sorunlar nedeniyle uyum güçlükleri yaşayan personeli tespit etmek, çözüm yolları geliştirerek bu personeli fiziksel ve ruhi olarak daha sağlıklı bir hale getirmek, bir yandan vatan savunması ile ilgili görevlerini öğretirken, diğer yandan de fiziki yetenek ve becerilerini geliştirerek askerlik hizmetinin bitiminde sağlıkla aile yuvasına kavuşturmak için çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir\" dedi.

\'BAZI ER VE ERBAŞLAR, İLK KEZ ASKERDE DOKTOR VE PSİKOLOG İLE KARŞILAŞIYOR\'

Bakan Nurettin Canikli, özellikle Mehmetçiklerin kışlaya adım atmalarından itibaren gerek fiziki sağlıkları ile ilgili gerekte psikolojik durumları ile ilgili sıkı bir tarama yapılmak ile birlikte hatta bazı erbaş-erlerin burada ilk defa doktor ve psikologla karşılaştığını da belirtirek, \"Psikolojik olarak durumları, katılışları esnasında uygulanan mülakat ve anketlerle incelenmekte, rahatsızlığı olan personel hastaneye sevk edilmekte, uyum güçlüğü çeken personel ise görevli psikologlar tarafından görüşme sürecine alınarak askerliğe uyum sağlamalarına yardımcı olunmaktadır. TSK bünyesinde Rehberlik ve Danışma Merkezleri (RDM), psikolojik olarak personelin sorunlarını belirlemek, yardımcı olmak ve koruyucu ruh sağlığı hizmetleri maksadıyla 1987 yılından beri fiiliyat göstermektedir. Ayrıca tüm Mehmetçiklerin istedikleri anda ulaşabilecekleri ve sorunlarını paylaşacakları \'Alo Mehmetçik\' hatlı, kışlalarda çeşitli yerlerde bulunan telefonlarla psikolojik destek taranmaktadır. Bunun yanı sıra personelin, silah arkadaşlığının bir parçası olarak, \'can dostu\' uygulaması ile sürekli olarak ve özellikle de ani kriz durumlarında psikolojik, sağlık hatta maddi sorunları takip edilmekte ve her koşulda yanında elmaya özel gayret gösterilmektedir\" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli son olarak askeri okullarda psikoloji, sosyoloji ve hukuk dersleri verildiğini, TSK\'da mobbing konulu eğitimler düzenlendiğini, psikolojik destek eğitimi kapsamında iletişim, stres yönetimi ve intiharla mücadele eğitimleri de verildiğini söyledi.

DARBE GİRİŞİMİNE KATILAN BİRLİKLER ŞEHİR DIŞINA TAŞINDI

Bakan Canikli, yine CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun kapatılan kışlalar ve kent dışına taşınan askeri birlikler ile ilgili soru önergesini verdiği yanıtta ise, askeri kışlaların, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin barış ve seferdeki görevlerine yönelik olarak teşkil edildiğini belirtirek, \"Birliklere verilen görevler ve teşkilat değişiklikleri zaman zaman kışlaların kapatılmasını, birleştirilmesini ve gerektiğinde yer değiştirmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, ilk kurulduğunda büyük çoğunlukla şehrin dışında olan kışlalar, zamanla nüfusun artması ve şehrin büyümesi gibi sebeplerle şehir merkezlerinde kalmışlardır. Bu kışlalarda eğitim ve özellikle atış yapmak zorlaşmış, aynı zamanda vatandaşları da rahatsız eder hale gelmiştir. Şehir içinde kalan kışlaların şehir dışına taşınması zorunlu hale gelmiştir\" dedi.

Bakan Canikli, 15 Temmuz darbe girişimine iştirak eden Ankara Etimesgut ve Mamak, İstanbul Esenler ve Maltepe\'deki tank ve zırhlı birlikler ile Ankara Güvercinlik, Akıncı ve İstanbul Samandıra\'da bulunan helikopter ve uçaklar şehir dışına taşınarak uygun garnizonlara konuşlandırıldığını da belirterek, \"Taşınan kışlalara ait arazilerden bir kısmı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin devam eden ihtiyaçları çerçevesinde kullanılmaya devam edilecek, TSK\'ca kullanılmayacak araziler ise kamu yararına olacak şekilde değerlendirilecektir\" dedi.