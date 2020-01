Bakan Canikli: PKK/PYD/YPG'nin olduğu her yer Türkiye için bir tehdittir

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, \"Unutulmamalıdır ki; PKK/PYD/YPG\'nin olduğu her yer Türkiye için bir tehdittir ve bu kapsamda uluslararası hukuktan doğan müdahale hakkımızı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın\" dedi.

Bakan Nurettin Canikli, mecliste yaptığı konuşmasında Suriye\'deki krizin önemli bir ayağının da Afrin\'deki gelişmeler olduğunu söyleyerek, \"PKK/PYD’nin Afrin’den İdlip’in kuzeyine yönelik ilerleme teşebbüsüne karşı gereken tedbirler alınmaktadır. Afrin bölgesindeki PKK/PYD unsurları tarafından Azez-Mare bölgesine yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa hakkı kapsamında misliyle mukabele edilmektedir. Unutulmamalıdır ki; PKK/PYD/YPG’nin olduğu her yer Türkiye için bir tehdittir ve bu kapsamda uluslararası hukuktan doğan müdahale hakkımızı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın\" dedi.

\"S-400 SİSTEMLERİNİ HAZIR ALIM YOLUYLA TEDARİK ETMEKTEYİZ\"

Bakan Canikli, balistik füze tehdidi karşısında ülkemizin hava ve füze savunmasının takviyesi maksadıyla NATO’dan talepte bulunduklarını söyleyerek, şöyle konuştu: \"Bu kapsamda, 2013 yılının başlarından itibaren Müttefiklerimizce Suriye sınırına yakın bölgelerimizde hava ve füze savunma sistemleri konuşlandırılmaktadır. Hâlihazırda; Adana’da bir Patriot ve Kahramanmaraş’ta bir SAMP-T bataryası görev yapmaktadır. Ancak bu geçici çözüm ülkemizin hava ve füze savunma ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Takdir edersiniz ki, böylesine stratejik bir ihtiyaç başka bir ülkenin inisiyatifine bırakılamayacak kadar önemli bir husustur. Bu amaçla, ülkemizin hava ve füze savunması için uzun menzilli bir hava ve füze savunma sisteminin millî imkân ve kabiliyetler göz önünde bulundurularak tasarlanıp üretilmesine yönelik çalışmalarımız son hızla devam etmektedir. Orta ve uzun vadeli olarak, ortak tasarım ve üretim boyutlarını içeren ayrı bir proje başlatmakta olduğumuzu belirtmek isterim. Ancak aciliyet arz eden hava savunma sistemi ihtiyacımızın bir an evvel karşılanması maksadıyla Rusya Federasyonundan S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalanmıştır. 1 adedi opsiyon olmak üzere 2 adet S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecektir. İlk sistemin teslimatının 2019 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu sistemler teslim alındığında ülkemiz önemli bir hava ve füze savunma yeteneği kazanmış olacaktır. Acil ihtiyacın karşılanmasına yönelik bu çözüm, kendi sistemlerimizi geliştirmek yolundaki kararlılığımızı sekteye uğratmayacaktır. Hava ve füze savunma sistemi ihtiyacımızın orta ve uzun vadede, teknoloji transferi ve ortak üretimi de mümkün kılacak şekilde gidermeye yönelik EUROSAM firmasının ortakları olan İtalya ve Fransa savunma bakanları ile üçlü Niyet Beyanı’nı 08 Kasım 2017 tarihinde imzaladık. Söz konusu Niyet Beyanı ile öncelikle Türk, Fransız ve İtalyan firmalardan müteşekkil bir konsorsiyumla EUROSAM öncülüğünde SAMP-T’nin daha gelişmiş bir versiyonunu birlikte tanımlamak, geliştirmek, üretmek ve kullanmak için başlatılacak işbirliği hedeflenmektedir. Kısa süre içerisinde de bu görüşmeleri kesin bir sonuca ulaştırmayı ve nihai bir anlaşma imzalamayı öngörüyoruz. Benzer bir çalışmayı, ABD tarafının isteği üzerine, PATRIOT sistemleri için ABD ile de yürütmekteyiz. Özetle; hava ve füze savunma sistemleri konusunda, ülkemizin acil güvenlik ihtiyacına binaen Rusya Federasyonundan S-400 sistemlerini hazır alım yoluyla tedarik etmekteyiz. Kendi hava ve füze savunma sistemlerimizi geliştirme hedefimiz doğrultusunda ise, teknoloji transferi ve ortak üretimi de içerecek şekilde müttefiklerimizle, hem İtalya-Fransa ile hem de ABD ile iki ayrı çalışma yürütmekteyiz. Hedefimiz, henüz başlangıç aşamasında olan bu çalışmaları başarıyla tamamlayarak daha uzun menzillerde kendi tasarımımız olan sistemleri

geliştirebilmektir.\"

\"8570 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ\"

Bakan Canikli, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçtiğnii söyleyerek, \"Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizin türlü hile ve aldatmacalarla içine sızmış asker kılığındaki teröristler tarafından gerçekleştirilen ve askerimizin, polisimizin, memurumuzun, esnafımızın, gençlerimizin dur dediği hain darbe girişiminin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçmiştir. Bu süreç zarfında FETÖ terör örgütü ile organik bağı tespit edilen 150 general, 4.630 subay, 2.168 astsubay, 1.211 uzman erbaş/sözleşmeli er, 411 devlet memuru/işçi olmak üzere toplam 8.570 personel ihraç edilmiştir\" diye konuştu.